Netflix: ¡Adiós a las cuentas compartidas! ¿Cómo funcionará?

En algunos países latinoamericanos Netflix ha estado probando un piloto para erradicar la práctica de compartir cuentas entre varios hogares, medida que se extenderá al resto del mundo a partir de marzo.

El servicio de streaming de video bajo demanda fue diseñado desde un principio para ser utilizado por personas que viven en un mismo hogar, algo que se estipula en los términos de uso, sin embargo, la compañía ha sido muy permisiva con esta práctica.

De acuerdo a una misiva enviada a los accionistas de las empresas, más de 100 millones de hogares incurren en esta práctica, lo cual "mina" la capacidad de inversión a largo plazo y mejoras a la plataforma.

Para frenar esta práctica el gigante de la N optará por verificar dispositivos desde los que se inicia sesión, la dirección IP, identificadores de dispositivos y la actividad de la cuenta, con el objetivo de detectar los aparatos que no forman parte del hogar.

En Costa Rica, Chile y Perú ya se adelantaron estas medidas, según consta en la reciente actualización de la página web de la plataforma, con las cuales la compañía estadounidense se asegurará que las contraseñas no se compartan en varios hogares.

Los usuarios deberán establecer una "ubicación principal" y para poder acceder a la cuenta el dispositivo que se vaya a usar debe conectarse a esa misma red wifi al menos una vez cada 31 días.

Si usted tiene una cuenta de Netflix y desea compartir el acceso con una persona que no vive en su hogar, esta no podrá usarla, ya que su dispositivo no es parte de los aparatos de la "ubicación principal".

En caso de que se ingrese fuera de la "ubicación principal" o se acceda repentinamente desde otro lugar se puede bloquear el dispositivo, no obstante, hay excepciones, si estás viajando se ofrece la posibilidad de solicitar un código temporal para usar el servicio por 7 días.

Asimismo, está la opción para compartir la cuenta con alguien que viva fuera del hogar por un cargo adicional, una cantidad inferior al del plan básico.

Por otra parte, habrá mejoras para el servicio del plan Prémium, acceso a "audio espacial" y descargar contenidos para verlos sin acceso a Internet en un mayor número de dispositivos.

Con información de EFE...

