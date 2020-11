Nicole Kidman le prohibió el uso de las redes sociales a sus hijos

Una de las situaciones a las cuales se enfrentan los padres es definir cuándo es el momento indicado para permitir que sus hijos tengan redes sociales. Y los famosos no son la excepción.

En una entrevista virtual para el talk show británico Loose Women, la actriz Nicole Kidman habló sobre el impacto de las redes sociales en la vida de las personas y confesó que no dejará que sus dos hijas tengan acceso a estas plataformas por el momento.

Sunday Rose, de 12 años, y Faith Margaret, de 9 años, sienten interés por las redes sociales, pero tienen prohibido crear cuentas y tener su propio perfil.

"No voy a dejar que aparezcan en Instagram … Tengo una niña de 12 años que ha estado fisgoneando un poco ahora, con ganas de meterse en todo esto. Y yo digo, 'No, no, no'. (…) Creo que muchos padres dirían lo mismo. ¿Estoy en lo cierto?", cuestionó Kidman, quien dijo que no es muy tecnológica.

Nicole Kidman también agregó que su propia habilidad con la tecnología, o la falta de ella, juega un papel importante en su decisión.

“Yo misma no soy muy tecnológica, por lo que es muy difícil para mí controlar esto”, afirma.

“Reconozco que no soy ninguna experta en tecnología. Es muy difícil para mí monitorear todo lo que hacen con ella, estar atenta a lo que podrían publicar o no”, explica la protagonista de 'Los otros', se lee en medios internacionales.

Anadió: "En realidad se trata que mantener intactas su confianza y su autoestima. Y seguir guiándolas, sin ser autoritaria, tratando de no convertirme en una ‘madre helicóptero".

"A los hijos hay que permitirles cometer errores. Permitirles caerse y no tratar de absorber tú ese dolor por ellos. Pero ahora mismo es una alegría tener a mi lado a estas hermosas mujercitas que están creciendo. Poder irlas descubriendo día a día. Me encanta”, concluye.

La intérprete, de 53 años participó de forma virtual para promocionar 'The Undoing', su nueva serie para HBO.