Nikeisha Sánchez señala que la paternidad de su hijo solo le importa a ella

A finales de diciembre, Nikeisha Sánchez informó que se contagió de la covid-19, no obstante, tras superar el virus reapareció en las redes sociales.

La última vez que la excompetidora de Calle 7 apareció en Instagram, fue para contar los momentos difíciles que afrontaba tras el contagio, ya que no estaba recibiendo ayuda de las autoridades, por lo tanto, estaba preocupada por su embarazo.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, Sánchez se sinceró con sus seguidores y decidió hacerlo por las mujeres que al igual se contagiaron y están embarazadas

“(…) decidí mostrarme así, no hago eso, decidí mostrarme así porque sé que realmente hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo y fue un momento de desesperación, tenía mucha ansiedad, mucho miedo, no me atrevía a nada”, dijo.

Bueno, esa etapa quedó atrás, y finalmente se recuperó; aunque pasó días duros encerrada en su departamento y con su regreso a las redes aprovechó para responder algunas preguntas a sus seguidores, quienes no dudaron en preguntarle otra vez por el padre de su hijo.

Paternidad

Nikeisha Sánchez mantuvo una relación con el también excompetidor de Calle 7, Samuel Jaén, quien confesó públicamente que es bisexual, después que concluyeron su relación.

Desde entonces había un ambiente hostil entre la expareja, pero nuevamente se pone en duda la paternidad del hijo de Sánchez.

¿Por qué nunca respondes cuando te preguntan por el padre de tu bebé, tan mal es así?, le cuestionó un usuario a las excompetidora.

A lo que ella respondió: “Porque a la que le tiene que importar es a mí, ustedes sacaron sus conclusiones de que ustedes saben quién es el papá de mi bebé; yo nunca he dicho quién es el papá de mi bebé, y ustedes dicen que saben”.

En su momento, Samuel aseguró que no había hablado con su ex, y que de ser el padre se haría responsable.

Nacimiento

Sánchez aseguró que la hora de traer al mundo a su bebé está muy cerca, y de paso, aclaró que aún no le tiene nombre.

