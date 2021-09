Oliver Stone, de Vietnam al cine

A mediados del pasado julio presentó en el prestigioso Festival de Cannes su último documental, "JFK Revisited: Through the Looking Glass", con el nuevo material desclasificado sobre la muerte del presidente estadounidense. No es la primera vez que Oliver Stone toca el tema en su obra, hace ya 30 años estrenó su película "JFK", ni la historia, la guerra, la política o los políticos y en ocasiones sus trabajos han venido acompañados de una mezcla de alabanzas y controversias. Este 15 de septiembre, el director, guionista y productor cumple 75 años.

Versión impresa

El año pasado el director publicó sus memorias, aunque no abarcan hasta la actualidad. "Chasing the Light" es un paseo por su vida hasta el año en el que recibió un Óscar por "Platoon" y entró en la cuarentena: sus experiencias en Vietnam, al volante de un taxi en Nueva York o sus inicios en el cine.

Su historia empieza un 15 de septiembre de 1946. William Oliver Stone fue el único hijo del matrimonio formado por Jacqueline Goddet y Louis Stone. Su padre era un corredor de bolsa adinerado y el pequeño Stone se crio en la ciudad de Nueva York. "Lo quería. Realmente lo quería. Él tenía también un lado muy salvaje. Estaba loco, en cierto nivel, lo que me encantaba en cierto modo", dijo a The Hollywood Reporter en 2012.

"Mi escolaridad fue muy conservadora. Fui al Trinity School y luego al Hill School, que era un internado y luego a Yale", dijo a Interview Magazine en 2016. Estando en el instituto sus padres se divorciaron. "Soy hijo único, crecí en la ciudad de Nueva York y creía que mi vida era hermosa. Tuve una infancia idílica", dijo este año a "The Washington Post".

El director no era consciente de que las cosas iban mal y la separación lo cogió por sorpresa. "Después de eso fue un shock porque no sabía nada. Estaba en el colegio y me lo dijeron por teléfono, en una llamada de larga distancia, que se había acabado, y me quedé bastante estupefacto", añadió al medio.

Stone abandonó sus estudios en la Universidad de Yale, donde coincidió con el más tarde presidente republicano de los Estados Unidos George W. Bush, para dar clases de inglés en Vietnam. "Vi un anuncio en una valla publicitaria: ¿quieres enseñar en Cholon?' Y siempre que pudieses llegar, te contrataban", señaló a "The Hollywood Reporter".

Primera cinta

En sus trabajos estudiantiles abordó el conflicto en el país asiático. Tras graduarse digirió su primera película, "Seizure!", una cinta de terror, en 1978, y "The hand", en 1981.

En 1979 recibió un premio Óscar por el guion adaptado de "Midnight Express", un largo basado, aunque con bastantes licencias, en el libro homónimo en el que Bill Hayes habla sobre su detención por un asunto de drogas, encarcelamiento y fuga en Turquía.

VEA TAMBIÉN: Perros ancianos: ¿Qué cuidados deben darles?

Stone también escribió el guion de "Conan de Barbarian", en 1982; la legendaria "Scarface", de 1983 y dirigida por Brian De Palma, y "The Year of the Dragon", en 1985. En 1986, aparte de coescribirla, se puso al timón de "Salvador", en la que se narra las vivencias de un reportero que cubre la guerra civil en el país centroamericano. Volvió a ser nominado a un premio de la Academia por este guión.

"Estuvo dando vueltas durante algunos años; todo el mundo lo leyó. Y sentí que nunca lo íbamos a hacer, me olvidé de él y seguí adelante con mi vida", dijo el director a The Hollywood Reporter sobre el guion de "Platoon". Al rescate de la idea llegaron los productores John Daly, también productor de "Salvador", y Arnold Kopelson.

La película salió adelante y ganó dos Óscars, a mejor película y mejor director. Un premio este último que Stone volvió a recibir por su dirección de "Fourth of July", de 1989. Esos años también dirigió "Wall Street", en 1987, y "JFK" y "The Doors", en 1991, que sin duda aumentaron su fama. En 1994 firmó también "Natural Born Killers", escrita por Quentin Tarantino, y un año después dirigió a Anthony Hopkins en "Nixon".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!