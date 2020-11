'One Two': ¿El tiempo de este personaje en la televisión terminó?

Los seguidores del popular personaje de televisión panameña, la One Two, se preguntar si de verdad abandonará la pantalla chica definitivamente.

La One Two ha realizado dos publicaciones en su cuenta de Instagram, @onetwo507, que ha dejado preocupado a sus seguidores.

En Instagram Stories una selfie y la acompañó con el siguiente texto: “Mi tiempo en la televisión ha terminado, el amor propio y mi búsqueda de nuevas oportunidades son mi motivación”.

La otra publicación también es una selfie y se lee en la descripción: “Nunca te quedes en un lugar donde ya no te quieren”.

Algunos usuarios le preguntaron a la One Two si de verdad su tiempo en la televisión terminó, sin embargo, hasta el momento el personaje no ha hablado del tema.

“¿Cómo así? No me digas que Medcom se puso en vainas contigo y oye así mismo, y después una es más feliz”, “Así mismo es mi One Two, tú sola generas más rainting televisivo”, “Así es hermana, recoje tu dignidad y pa’lante”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Las sospechas de los seguidores de la One Two ganan más fuerza, pues está mañana el expresentador del extinto programa Suelta el Wichi, Franklyn Robinson estuvo en las pantallas de “Tu Mañana”.

Franklyn realizó el segmento de farándula con Natalie Harri, pero su participación fue más allá, estuvo en todo el programa e interactuó en varios segmentos.

“Ricura pura mi amor, pongan @tumanana, hoy estaré en todo el programa con los pelaos y eso… Extrañaba la TV en vivo, es un deliciosura con @natititv, siento mariposas en el estómago, pero rico”, se lee en un post que realizó Franklyn en Instagram.

Lo cierto es que la participación del polémico presentador gustó mucho y están pidiendo que se quede en el programa.