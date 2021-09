Óscar De la Hoya está hospitalizado a causa de la covid-19

El regreso al ring de boxeo se Óscar De la Hoya se ha truncado debido a la covid-19, dio positivo y actualmente está hospitalizado.

El 11 de septiembre, el excampeón y promotor tenía una cita en el Staples Center, lo cual representaba su regreso al pugilismo, luego de haberse retirado en 2008.

El “Golden Boy” compartió un video desde una unidad hospitalaria, donde explica que se siente muy mal, presenta dolor en el pecho y dificultad para respirar.

“Quería que escucharan directamente de mí que, a pesar de estar totalmente vacunado, he contraído el covid y no podré pelear la próxima semana. La preparación de este combate lo ha significado todo para mí en los últimos meses y quiero dar las gracias a todos por su enorme apoyo”, comentó el excampeón.

Añadió: “Actualmente estoy en el hospital para recibir tratamiento, pero espero volver al ruedo antes de fin de año”.

“He estado cuidándome. Esto realmente me dio una patada en el trasero”, confesó.

Hay rumores de que Evander Holyfield estaría el lugar De la Hoya para el enfrentamiento ante el brasileño Vitor Belfort, pero no ha sido confirmado.

Abuso sexual

A inicio de semana De la Hoya tuvo una rueda de prensa, donde reveló que fue violado a los 13 años por una mujer.

“Fui violado a los 13 años por una mujer, una mujer mayor. Con 13 perdí la virginidad por ser violado, básicamente. Tenía 13 años y estaba en Hawai en un torneo, ella era una mujer mayor, como de 35 años”, dijo De la Hoya

“Suprimí todo, reprimes todo y vives esta vida del 'Golden Boy', pero luego ves que eso está ahí todavía. Nunca lo pensé, nunca procesé cómo estaban mis sentimientos reaccionando o procesando hasta que un día sale y cómo lidias con eso... bebiendo, ahogándote en el alcohol, tratando de olvidar o estás tratando de conectarte. Fue muy traumático”, indicó.

