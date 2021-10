Osvaldo Ayala: Al 'Escorpión de Paritilla' también le suspendieron un baile

¡Otra vez suspenden un baile! Sí, en esta ocasión fue al cantante y acordeonista Osvaldo Ayala.

Con este hecho Osvaldo Ayala se une al grupo de tipiqueros que le han cancelado una actividad bailable.

Según se conoció a través de un video, el baile fue suspendido porque al parecer el local no contaba con los permisos requeridos.

Este concierto bailable se estaba desarrollando en un local entre la Vía España y la12 de Octubre.

El "Escorpión Paritilla" se disculpó con su público antes de retirarse.

"Hay instrucción de la Policía Nacional para que suspendamos el evento y se desaloje el lugar, es lamentable, pero tenemos que acatar las órdenes", dijo el tipiquero.

"Parece que es un tema de la Alcaldía de Panamá, no depende nosotros. Con gusto me hubiese quedado, pero no depende de mí. Dios los bendiga a todos y tenemos que acatar lo que nos indican la policía", añadió.

Como era de esperarse el público salió disgustado, porque no pudieron disfrutar la fiesta.

Algunos de los artistas a los que les han cancelado los conciertos bailables son Abdiel Nuñez y Manuel de Jesús Ábrego y Ulpiano Vergara.

A pesar de la cancelación del baile, Osvaldo Ayala sigue adelante , promocionando su cartelera de baile en diferentes lugares del país.

