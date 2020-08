Otorgan orden de protección a Laura Bozzo contra su ex y sus familiares

El ex de Laura Bozzo, Christian Zuárez o sus familiares no pueden referirse sobre la conductora peruana en ningún medio de comunicación, ya que podían ser multados.

De incurrir en este delito de desobediencia se le aplicará una multa por cada hecho que fija en la suma de 500 mil pesos. Esto surge tras la publicación de detalles íntimos y embarazosos de la controvertida conductora, quien en un audio que se dio a conocer hace unos días, se le escucha ebria refiriéndose ofensivamente a México, por parte de Ariel, Elio y Jesús Zuárez.

Laura Bozzo dio a conocer la medida adoptada por el juez en su cuenta de Instagram.

“La medida dispuesta tendrá vigencia por 90 días. Así mismo dispongo la prohibición de que los señores Christian, Ariel, Elio y Jesús Zuárez efectúen en cualquier medio de comunicación, televisivo, gráfico, radial, redes sociales, portal de noticias, cualquier tipo de manifestación, publicación o referencia que involucre aspectos personales de la señora Laura Bozzo. De incurrir en el delito de desobediencia y de aplicarles una multa por cada hecho que fija en la suma de 500 mil pesos”, se lee en una fotografía que publicó Bozzo.

La presentadora acompañó la publicación con el siguiente texto: “Esto va para todos los medios de comunicación que se prestaron a difundir no solo imágenes, también audios editados que prueban la violencia de género que viví, la cual está normada a nivel internacional, por tanto, se atendrán a las consecuencias. Lo que me han hecho no tiene perdón. Lunes demanda en Miami y en nombre de todas aquellas mujeres que han sido víctimas, lucharé hasta la muerte para que se haga justicia. Lo juro, ni un golpe".

Se filtran audios

Recientemente se filtraron unos audios en donde se escucha a Laura Bozzo, en donde cataloga a México como un "p*** país". La conversación se dio a conocer a través del programa 'Chismes No Like'.

"Daría la vida por largarme de este p... país, la gente envidiosa. Yo, por ejemplo, pensaba que Juan Osorio era mi amigo, hablaba con él y todo. Llega a Perú ¿a qué? (dice) En México la odian, yo no puedo trabajar con ella; la odian tanto como en Perú", mencionó. "¿Te das cuenta cómo es la gente acá?”, se escucha en el audio.

Laura Bozzo también se habló mal de su productor Juan Osorio, Telemundo y de la conductora María Celeste Arrarás.

“Yo pensaba que Juan Osorio era mi amigo, hablaba con él y todo. Como según él en México me odian un día dijo que ya no podía trabajar conmigo”, prosiguió.

Además, añadió “Toda esa gente de Telemundo, gente de porquería la verdad”.

