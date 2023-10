¡Otra vez! Liz Baila es blanco de críticas por sus opiniones

Liz Baila nuevamente se convirtió en blanco de críticas por sus polémicas opiniones, esta vez habló sobre ritos y cultos satánicos que hacen los artistas en los conciertos.

Como recordaran el fin de semana Anuel AA se presentó en Panamá, por lo que la exmodelo de OnlyFans aprovechó para hablar del tema, ya que para ilustrar su explicación usó un videoclip del concierto del puertorriqueño.

Aseguró que, en los conciertos, eventos a los que ya no asiste, los artistas están sobre una tarima, lo que ella comparó con un altar, y el público se encuentra por debajo de esa estructura.

Liz Baila afirmó que las personas que están por debajo de dicha estructura o altas le ceden toda su energía y adrenalina al artista que se está presentando.

Manifestó su preocupación por aquellas personas que le están dando aperturas a “espíritus inmundos”, ya que, según ella, hay artistas que rinden cultos satánicos y ya no lo hacen de forma subliminal.

Defendió sus argumentos diciendo que el hecho de que las personas no crean en el mundo espiritual no quiere decir que esas “cosas no existan”.

A muchos no les gustó lo que dijo la exmodelo y bailarina, pues a pesar de que hizo un cambio en su vida, no olvidan que en el pasado ella era un de las que estaba en primera fila en este tipo de eventos e incluso se hizo mención a un apodo que le dieron por su contenido en la página azul para adultos.

“Mira, mira, mira pies sucios, control que te tengo un versículo hace rato aguantado”, “Yo puedo escuchar el consejo de todo mundo menos de ella, siempre que se convierten quieren criticar a todo lo que ellos también hacían”, “Que vaya a lavarse los pies y deje de estar jodi****”, “Ella no se cansa” y “Cuando se te olvida tu contexto y te crees superior a los demás”.

Esta no es la primera vez que usuarios en Instagram queman a Liz Baila, solo que, en esta oportunidad, ella dice que simplemente dio su opinión y que las redes sociales son un espacio para expresarse.

Por último, también instó a las madres a estar pendientes de las artistas femeninas que están escuchando sus hijas, pues están promoviendo drogas, el aborto y sexo desenfrenado.

