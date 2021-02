Parejas de la farándula que 'encienden' las redes sociales

Las celebridades siempre llaman la atención por donde pasan, las cámaras siempre están sobre ellos. No obstante, hay un par que causa aún más revuelo con sus publicaciones en las redes sociales.

Son personalidades que comparten su día a día en la red y derrochan amor y dulzura en cada una de ellas, causando revuelo entre sus seguidores, quienes no pierden la oportunidad para darles el famoso like o compartir.

Pero, ¿quieren saber cuáles son esas celebridades? Aquí le mencionaremos algunos.

Encabezando la lista está Jennifer López y su prometido Alex Rodríguez, quienes se ven muy dulces compartiendo bellos momentos de su vida diaria junto a los hijos de ambos. No solo son una gran pareja, sino una bella familia, hasta el momento.

La pareja comparte desde sus dotes de cocina hasta sus momentos de diversión con sus miles de fanáticos.

Ellos se iban a casar el año pasado, pero no se pudo por la pandemia de la covid-19. Sus seguidores esperan la boda este año.

En esta lista, también aparece la actriz de telenovelas Carmen Villalobos y su esposo Sebastián Caicedo. Comparten fotos bien sensuales, pero, también se les ve hogareños.

Lo cierto es que cada vez que hacen una publicación, les llegan decenas de comentarios. Como olvidar su boda, que fue un evento por todo alto.

A esta ceremonia asistieron, los compañeros del reparto de la telenovela "Sin senos no hay paraíso". Las imágenes de este evento fueron muy esperadas por sus seguidores.

Y si de parejas llamativas se habla, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, no se pueden quedar por fuera de esta lista. Los jóvenes, a parte de recibir halagos por sus carreras, también se los han ganado por sus vivencias como pareja. ¡Derroche de amor!

En varias ocasiones han sido tendencia, por las muestras de aprecio que le a hecho Camilo a la hija de Ricardo Montaner. Aunque muchos también han dicho que a veces se pasan de "dulces".

Otros que también han llamado la atención en varias ocasiones, es Anuel AA y Karol G. Aunque a finales del año pasado hubo comentarios de que habían terminado, ellos salieron al paso para desmentir estos rumores.

Los cantantes dejan a más de uno con la boca abierta, porque a pesar de no ser tan románticos, comparten con sus seguidores sus vivencias como pareja. Además, de los envidiables regalos que se hacen ambos para las fechas especiales.

Aunque no todo es color de rosa de parte del público, pues también han recibido críticas, porque dicen que Anuel AA ha perdido la humildad. No obstante, la pareja de tortolitos se gana varios "Me gusta" y seguidores.