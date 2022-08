Patricia De León ha recibido comentarios positivos por su actuación en 'The Terminal List'

La empresaria y actriz panameña Patricia De León ha recibido comentarios positivos por su actuación en la serie de Amazon Prime “La lista final” (The Terminal List), donde comparte créditos con Chris Pratt (Guardianes de la galaxia), Tyner Rushing y otros talentos.

De León, con más de 23 años en el mundo de la actuación, interpreta en la producción a Paola, esposa de Marco Del Toro (Marco Rodríguez), un empresario mexicano y amigo de la familia de los Reece.

En una reciente publicación, De León asegura que tuvo la fortuna de compartir con un talento excepcional en “The Terminal List”, tanto delante como detrás de cámara.

La panameña agradeció a Pratt, James Reece en la serie, y a Rushing por hacer de su participación en la serie una “experiencia memorable”.

Asimismo, extendió su agradecimiento a todo el equipo de la serie y al “departamento de Diversity casting” de la plataforma de streaming.

La actriz y propietaria de una marca de cosméticos instó a sus más de 274 mil seguidores en Instagram a ver la serie y para animar al público compartió un pequeño fragmento de su participación en la serie.

En el videoclip se ve a De León compartir escena con Pratt e intercambiar algunos diálogos, por lo que los halagos no tardaron en llegar.

“Grande”, “Increíble”, “¡Congrats! qué orgullo”, “¡¡Bravo!! Gran trabajo”, “Maravillosa tu participación, encantadora, bien lograda y tú siempre bonita, as usual. Que sigan los logros alcanzados”, “Hermosa Patricia que orgullo para los panameños” y “Saludos. Ahí estás tú con Star Lord que llegó de su misión al espacio con los ‘Guardianes de la galaxia’”, son algunos de los comentarios.

Un dato muy interesante que contó De León es que ella no hace sus doblajes. “Cuando te doblan al español ¿Lo doblas tú misma?”, le consultó una seguidora.

“(…) que buena pregunta, tú pensarías que si verdad, pero no, solo lo he hecho una vez en una novela que hice en inglés, pero no la mayoría de veces contratan talento que lo más seguro ni estarán en los Estados Unidos”, respondió la actriz.

