Patricia Navidad: 'Estamos cayendo en una de las trampas de más grandes en la historia de la humanidad'

Nuevamente Patricia Navidad hace de las suyas en las redes sociales, la actriz mexicana habló de sus ideas sobre la supuesta conspiración que hay detrás de la pandemia de la COVID-19.

Versión impresa

“Definitivamente como diría el gran Mark Twain es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. No están mintiendo señores, no existe ninguna pandemia, nada más que es psíquica”, inició diciendo en un video que publicó en su cuenta de Twitter.

La actriz de 47 años hizo hincapié en que el virus si existe pero que por sí solo no es letal. “La letalidad es menos del 1%, el 99% de los casos de han recuperado sin necesidad de vacuna, hasta con remedios caseros”, explicó.

“Estamos cayendo en una de las trampas de más grandes en la historia de la humanidad”, dijo y además detalló que espera que las personas que están dispuestas a vacunarse contra el nuevo coronavirus no se arrepientan en el futuro.

No obstante, Patricia Navidad aclaró que con su mensaje no está alentando a las personas que no se vacunen, ya que cada uno es libre de hacerlo o no.

Sin embargo, enfatizó que espera que vacunarse no se a una obligación ya que ella no se piensa vacunar.

“Ojalá que tengan claro cada uno a lo que se exponen… Ya que nuestro gobierno no se está responsabilizando de los efectos secundarios de la vacuna”, puntualizó.

Desde que inició la pandemia de la COVID-19 Patricia Navidad ha estado muy activa en las redes hablando sobre el tema y al parecer tiene a varios seguidores que la apoyan.

VEA TAMBIÉN: 'Chefs' panameños en línea

“Mira, no solo tú lo estás advirtiendo, ya el mismo Gobierno español lo confirma”, “A veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas” y “Estoy de acuerdo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Pero, la actriz también tiene a sus detractores que la tildan de loca y hasta de drogadicta. “¿De a cómo las tachas que te metes? Para que así me convenzas”, le preguntó un usuario.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!