Patricia Navidad: 'Si me hubieran intubado no estaría aquí'

La polémica actriz y cantante Patricia Navidad está de vuelta en la pantalla chica, luego de librar una batalla contra la covid-19.

Navidad estuvo hospitalizada debido a que presentó complicaciones y finalmente ayer, lunes 30 de agosto, se confirmó que ya está bien de salud.

La actriz, quien resultó positivo junto a otros participantes de “MasterChef Celebrity México”, dio su testimonio y contó algunos detalles sobre su diagnóstico en el programa “Al extremo”.

Desde que inició la pandemia Navidad ha sido muy crítica y en una ocasión dijo que la covid-19 no existía, lo cual trajo como consecuencia una ola de críticas e insultos, cuando se arrepintió e intentó aclarar la situación ya era demasiado tarde.

Al dar su testimonio, nuevamente Navidad ha intentado aclarar su punto de vista. “Nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no existe, virus, bacterias, parásitos han existido toda la vida, es más tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico se fortalece”, comentó Navidad.

Durante el tiempo que estuvo hospitalizada por la covid-19, según Navidad se especuló mucho sobre su estado de salud y aclaró que en ningún momento fue intubada.

“No me intubaron. Llegué por problemas de oxigenación y el diagnostico era neumonía y dijeron que había que intubarme pero dije que no, no era necesario, si me hubieran intubado no estaría aquí”, precisó.

Navidad también se refirió al tema de la vacuna contra la covid-19, supuestamente ella está aconsejando a las personas no inocularse, no obstante, ella advierte que no se inoculará, pero insta a los demás a tomar la decisión si hacerlo o no.

Aclaró que: “Se ha dicho que yo digo a la gente que no se vacunen, esa es otra mentira. Yo he dicho ‘yo Patricia Navidad, no me vacuno’ porque es mi derecho elegir vacunarme o no vacunarme. El mismo derecho que tiene los que eligen vacunarse tenemos los que elegimos no vacunarnos, la gente que haga lo que quiera, que se haga responsable, eso sí, como yo me hago responsable de mis decisiones y de las consecuencias”.

Por último, la polémica actriz se disculpó por no haberse muerto, pues asegura que era el deseo de muchos.

“¡Viva! No me morí señores, lo siento de verdad discúlpenme todos los que querían que me muriera. Disfruto la vida y trato de ayudar siempre que puedo”, puntualizó.

