Patty Lezcano sobre las agencias publicitarias: "Ustedes no trabajan 'ad honorem', no pretendan que uno lo haga"

La presentadora de televisión, Patty Lezcano se hizo eco de la opinión de su colega Marcela Amor Barnes, quien dijo que ya es hora de que las marcas respeten el talento panameño.

Patty Lezcano compartió a través de sus Instagram Stories su opinión respecto a lo que dijo Barnes.

“Mejor dicho imposible. También va con las agencias publicitarias, ustedes no trabajan ad honorem, no pretendan que uno lo haga”, comentó Lezcno.

Explica que se ha topado con agencias que le dicen “queremos enviarte unos goodies de nuestros clientes, muchos incluso aparecen en tu trabajo, sin tu aceptarlo y luego están escribiendo exigiendo posteos”.

“Y otros que te dicen tú dale a ver si después que me posteas te contrato. No, no y no, usted no me hace un favor, ni yo a usted. Ambos trabajos valen”, concluyó diciendo.

La presentadora adjuntó la opinión de su colega con su explicación sobre las agencias publicitarias.

“A todas las marcas que saben que existo: Si usted no va a invertir en los estudios de mi hija, no me llame. La taquilla no paga la escuela y mi tiempo vale dinero”, inició diciendo Barnes.

Según su historia para quienes desean aspiran a vivir de su imagen o talento en Panamá les aconseja que cobren y eduquen a las marcas.

“Fomenten el respeto hacia los talentos en este país”, añadió.

Indicó que en Europa, México, Estados y Colombia el trabajo es bien remunerado, dan a respetar su talento y le ponen precio.