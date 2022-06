'Peaky Blinders', 'La casa de papel: Corea' y otros estrenos de Netflix para junio

De los estrenos del mes pasado cuatro producciones se posicionaron en el Top 10 de los más visto en Netflix, en Panamá, entre ellas están "Stranger Things 4", "Entrevías", "¿Quién mató a Sara?" y "El abogado del Lincoln".

"Stranger Things 4", estrenada el 27 de mayo, lidera las tendencias, seguido por "Entrevías", serie española que debutó en la plataforma el 20 de mayo, luego está en cuarta posición la última temporada de "¿Quién mató a Sara?" y en sexto lugar está "El abogado del Lincoln".

Inicia un nuevo mes y la plataforma ha programado importantes estrenos, un total de 40 producciones desglosadas de la siguiente forma: 8 películas, 15 series, 6 documentales, 3 especiales, 7 animadas y un reality.

La temporada seis de "Peaky Blinders" (10 de junio), "Jennifer López: Halftime" (14 de junio), "The Umbrella Academy" (22 de junio) y "La casa de papel: Corea" (24 de mayo), están entre los estrenos más esperados.

Entre las cintas que se estrenarán este mes están "Memorias de una Geisha", "Presencias del mal", "Entre navajas y secretos", "Garra", "Arboles de paz", "Centauro", "La ira de Dios" y "La cabeza de la araña".

"Stand Out: Una celebración LGBTQ+" (9 de junio), "Pete Davidson Presents: The Best Friends" (13 de junio) y "Snoop Dogg's F*cn Around Comedy Special" (16 de junio), son los lanzamientos de especiales que tendrá este mes la plataforma de streaming.

En el segmento de las series, donde se aglutina la mayor cantidad de estrenos, están “Una madre perfecta”, “Maternidad activada”, “Intimidad”, “La primera muerte”, “El idiota preferido de Dios”, “Maldivas”, “Guerra de vecinos”, “No me conocen”, “Reina”, “Amor y anarquía”, “Hombre vs. Abeja” y “Club de las mamás”.

La plataforma también está apostando a producciones animadas y este mes añadirá a su catálogo seis títulos: “Pollonejo y el hámster de la oscuridad”, “Charlie en villacolores”, “Dead End: El parque del terror”, “Spriggan”, “Angry Birds: Locura de verano”, “Chip y Potato: Las vacaciones de chip” y “Bastard!!”.

En cuanto a documentales se lanzará “¿Sr. Ejemplar?: El enigma de Eirik Jensen”, “Sé dócil: Oración y obediencia”, “Red de engaños: Muerte, mentiras e internet”, “El futuro de…” y “Secreto de las mascotas”.

Por último, se adicionará un solo reality este mes al contenido de la plataforma, hablamos de “Iron chef: La leyenda del hierro”.

