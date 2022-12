Pelé, sus matrimonios e infidelidades

Pelé no solo protagonizó los titulares por sus hazañas en el fútbol o su incursión en la política, también acaparó la atención de la prensa por sus fallidos matrimonios e infidelidades.

El astro del fútbol se casó tres veces. Contrajó matrimonio, cuando tenía 26 años, con Rosemeri Cholbi, en 1966, y estuvieron casados por 16 años.

Las razones de la separación supuestamente era la distancia que imponía el trabajo de Edson Arantes do Nascimento, nombre real del futbolista brasileño, no obstante, poco después reconoció que el enlace con Cholbi, con quien tuvo tres hijos, fue muy precipitado y no estaban preparados, ya que eran muy jóvenes.

Posteriormente, con 53 años, el futbolista se casó por segunda vez, se convirtió en el esposo de Assiria Seixas Lemos, cantante de música góspel y psicóloga, en 1994.

Seixas Lemos tenía 36 años cuando se convirtió en la esposa del deportista, tuvieron gemelos, Joshua y Celeste (1996), y en 2008, el matrimonio llegó a su fin.

Las veces que el futbolista se casó iguala las veces que se consagró como campeón de la Copa del Mundo con la selección de Brasil, su tercer matrimonio tuvo lugar en 2016.

En la década de los ochenta, Pelé conoció a Marcia Aoki, una brasileña de ascendencia japonesa, con quien se reencontró en 2010, y se convirtió en el soporte que necesitaba para no sucumbir ante sus problemas de salud.

Aoki, la viuda de Pelé, conoció al deportista en una fiesta de un amigo en común, tres décadas después lo volvió a ver, para aquel entonces estaba casada, y finalmente, cuando se divorció, en 2010, se volvió a reencontrar con él.

En la vida de Pelé no solo estuvieron presentes las mujeres con las que se casó, pues el deportista también tuvo varias aventuras y como resultado de algunas de ellas tuvo otros hijos.

“Con total honestidad, he tenido unos cuantos affaires, algunos de los cuales acabaron en hijos, pero solo me enteré de la existencia de estos más tarde”, confesó Pelé.

Flávia Christina Kurtz Nascimento y Sandra Regina Machado son fruto de relaciones extraconyugales diferentes, la identidad de la primera fue revelada en 2016, y la segunda, tuvo que pelear en los tribunales para que “La Perla Negra”, como se le conoce a Pelé, la reconociera como su hija.

Machado es hija de Anizia Machado, una trabajadora doméstica con la que Pelé le fue infiel a su primera esposa, sufrió el rechazo de su padre pese a que una prueba de ADN confirmara que era su progenitor. Machado escribió el libro “La Hija del Rey que no quiso”, donde habló sobre el rechazo de su padre, el cual persistió hasta sus últimos días, pues la mujer murió en 2006, a causa de una metástasis pulmonar y el rey no fue a su funeral.

Las infidelidades de Pelé también fue la causa de la ruptura de algunas de sus relaciones, como lo fue el controversial vínculo sentimental que tuvo con María da Graça Meneghel, conocida como Xuxa.

Cuando Xuxa y Pelé se conocieron ella era menor de edad y su carrera como modelo estaba en ascenso, mantuvieron una relación de 6 años y fue el primer amor de la famosa.

En “Memorias”, libro autobiográfico de Xuxa, reveló que tuvo su primera relación sexual con el exfutbolista y con él también experimentó su primer desencanto amoroso debido a sus infidelidades, las cuales eran algo normal para Pelé hasta que llegó a un punto que ella no soportó más.

“Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”, describió Xuxa, quien para Pelé fuera, según sus palabras, la primera relación seria tras el divorcio de su primera esposa.

En el documental “Pelé” el astro del fútbol reveló que siempre fue honesto en sus relaciones sobre la existencia de otras mujeres: “Mi primera esposa, mi primera novia, lo sabía. Nunca mentí”.

