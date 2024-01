Piden a David Salayandia que regrese la 'plata del pueblo'

¡Nadie se salva! A David Salayandia, periodista deportivo, le están pidiendo, vía redes sociales, que devuelva el dinero que recibió su hija en concepto de auxilio económico para estudiar en Estados Unidos.

Salayandia es otra de las caras del patio que se ha visto salpicada por el escándalo de los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) luego de que Informa T Panamá hiciera público que su hija, Lian Karin, recibió $81 mil para estudiar una licenciatura en psicología en 2017.

En la última publicación del periodista, en Instagram (@davidsalayandia29), se puede leer el descontento y molestia e incluso le piden que devuelvan el dinero.

"Que siga la fiesta con la plata del pueblo", "Ten dignidad y devuelve la plata del pueblo", "Este es amigo de Nito", "Págale el estudio a tu hijo tú y si no tiene que no estudie", "¿Recibes plata del estado por tus programas y aparte recibes auxilio económico? Una persona que lleva años en la TV, con programas, patrocinadores y demás. Qué barbaridad" y "En serio se me cayó un ídolo. Que siga la fiesta con la plata del pueblo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Panamá América contactó a Salayandia y expresó que no haría comentarios al respecto.

Por otra parte, el caso de la hija del comunicador no es el único que ha salido a la luz esta semana, entre los beneficiarios está la hija del exdiputado Luis Eduardo Quirós, la hija de "Fulo" Linares y Massiel Llamas, exreina de Calle Abajo de Las Tablas.

Jean Modelo, Fernando Broce, Carorlina Brid, Elim Josué y Rafe Lucado son otros de los famosos que han recibido recursos de la institución para estudiar.

Algunos han salido al paso de las críticas y han dado sus explicaciones sobre cómo se hicieron del beneficio, otros se han mantenido en silencio.

Pero, no solo caras de la farándula se han hecho de los recursos del Estado, también hay familiares y allegados de políticos. ¿Qué tal?

¿Qué opinas? ¿Usted ya recibió su auxilio económico?

