Piky le respondió a los ofendidos por su 'post' de la regla

En otras culturas se suele celebrar la llegada de la primera menstruación como una forma de derribar tabúes, de que es parte de la salud femenina y no algo sucio como aún se suele pensar, idea que Piky Zubieta quiso replicar y que por ello, ha sido criticada.

Hace cuatro años la hija de Zubieta tuvo su primer sangrado menstrual, conocido como menarquía, así que "Entre Libras" replicó una idea que vio de una fiesta temática sobre la menstruación e intentó replicarla.

La anhelada fiesta no se pudo celebrar, ya que cuando su hija tuvo la menarquía, Zubieta no estaba en el país y no pudo celebrarlo como quería, así que solo hubo un dulce para no dejar pasar por alto la ocasión.

Por mucho tiempo, Zubieta guardó silencio, pero finalmente pudo contarlo y compartió algunas imágenes y en la descripción escribió: "Abajo los tabús".

A muchos le agradó la idea, a otros no tanto, estos últimos acusan a Piky de querer lucrar con un proceso que debería ser personal e incluso tacharon esto como "abuso al menor".

Piky no dejó cabos sueltos, le respondió a los ofendidos, especialmente, a una usuaria que tuvo osadía de asegurar que la publicación de la famosa era por un canje.

Zubieta le respondió que es una ignorante porque a ella no le consta que el post sea por publicidad, además, de que sus comentarios en las publicaciones que tiene con su hija son muy frecuentes. "Todo bien en casa", expresó Zubieta.

Asimismo, afirmó que no hubo canje de por medio, ella pagó por lo suyo.

La hija de Zubieta aseguró que ella dio su consentimiento para la publicación, ella está cómoda con eso y no tiene problema con hablar del tema.

