Piqué anunció a Casio como patrocinador de la 'King League'

No solo Shakira ha sacado partida de su ruptura con Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, pues él también salió beneficiado luego del lanzamiento de la session #53 de la colombiana junto a Bizarrap.

Tras el estreno de la canción de la barranquillera Piqué reaparición en una trasmisión de la “Kings League”, liga de fútbol presidida por streamers y exfutbolistas, donde anunció que se hizo del patrocinio de Casio, marca de relojes y calculadores que su expareja mencionó en la sesión #53.

“Anuncio que Casio nos han dado relojes. La King League ha llegado a un acuerdo con Casio”, dijo Piqué, mientras mostraba que llevaba puesto uno de los modelos de la marca.

El anuncio del ex de Shakira provocó una inmediata respuesta de los presentes, pues en el set y de forma remota estaban participando en la transmisión los presidentes de la “King League”, entre ellos, Kun Agüero, Ibai Llanos y DjMaRiiO.

Ibai Llanos no se creyó el anunció de Piqué y comentó “esto es broma” y “esto es cachondeo”, sin embargo, el ex de Shakira aseguró que no y repartió relojes para todos los presidentes de la liga.

Y si quedaban dudas, el Kun Agüero aseguró que la marca le entró a la liga por la canción de Shakira e incluso reiteró que la letra de la session está dirigida a Piqué.

DjMaRiiO, youtuber español, también participó en lo que parece ser la respuesta de Piqué a su ex, y le dijo a Agüero que no quería que “le salpicaran” sus asuntos, a lo que el argentino respondió con un “claramente, tienes razón”.

Para rematar Piqué manifestó “este reloj es para toda la vida, ¿eh?” mientras mostraba el modelo que estaba usando.

Adicional, durante la trasmisión se hicieron algunas referencias más sobre la canción de la barranquillera. Piqué bromeó diciendo que al partido del domingo llegará un “Renault Twingo”.

Por otra parte, al momento de esta publicación se desconoce si es cierto el acuerdo de la marca con la King League, ya que no se ha registrado un comunicado oficial.

Asimismo, hay confusión debido a las hilarantes respuestas de una cuenta parodia (@CasioTeam), en Twitter, a la letra de la canción de Shakira, que algunos han asumido que es la cuenta oficial de la marca.

Shakira, quizás no seamos un Rolex pero claramente nuestros clientes si nos son fieles.— (@CasioTeam) January 13, 2023

