Pitbull habla sobre el impacto de la tecnología en Miami

El cantante y empresario cubano estadounidense Pitbull exploró el impacto de la tecnología sobre la ciudad de Miami durante su participación en el foro de tecnología e innovación eMerge Americas.



En una conversación con Manny Medina, fundador y presidente de eMerge Americas, Pitbull analizó los paralelismos entre el crecimiento de eMerge y la evolución de Miami.



Durante su intervención, el artista global ganador del Grammy compartió su compromiso de apoyar iniciativas que mejoren la reputación de Miami y fomenten la innovación.



"Pueden contar conmigo en cualquier cosa que tenga que ver con el crecimiento y la construcción de la reputación de Miami", expresó Armando Christian Pérez, el nombre completo del artista.



El cantante destacó la importancia de eMerge Americas, señalando que ha sido fundamental en el desarrollo de más de mil empresas y ha recaudado unos 2.500 millones de dólares.



"Muchos se han acercado a mí para crear una plataforma, un hogar para la tecnología y permitir que América Latina tenga las mismas oportunidades que todos tienen en Silicon Valley. Es un honor estar aquí 10 años después, teniendo esta conversación", aseveró.



Al reflexionar sobre su propia vida, el llamado Mister 305 (por el indicativo de Miami) le dio crédito a una maestra llamada Hope por cambiar la trayectoria de su vida.



"Yo no me gradué de la escuela secundaria, pero una maestra cambió mi vida. Ella me miró y lo único que dijo fue: 'Creo en ti, tienes talento'", manifestó.



Destacó la importancia de la tutoría y compartió su participación en SLAM (Deportes, Liderazgo, Artes y Gestión), un programa que se ejecuta desde hace 10 años.



Pitbull expresó su creencia en el potencial de los jóvenes y afirmó que, de igual manera, les puede decir: "no solo me identifico con ustedes, sino que creo en ustedes".



El artista también abordó los desafíos de vivir en la era actual, donde la autenticidad a menudo se ve eclipsada por la falsificación.Así mismo, expresó su agradecimiento por la oportunidad de ser parte de una comunidad que valora logros reales, como los 2.500 millones recaudados por las empresas a través de eMerge Americas.



Pitbull también habló sobre la inteligencia artificial (IA) y dijo que "es algo que, si la utilizas y no dejas que te use, puede ser poderosa".



Reconoció el poder de la IA para mejorar la colaboración entre artistas, pero enfatizó sobre la necesidad de crear regulaciones y protecciones para garantizar un uso ético.



Sugirió que la IA podría revolucionar la forma en que colaboran los artistas, ofreciendo una nueva dimensión a su trabajo. "Por ejemplo, para los productores, cualquiera que intente presentarme una idea, puede enviarme un disco conmigo, sin que yo esté en él, y puedo ver lo que están pensando o hacia dónde se dirigen", detalló.



Con miles de asistentes que se congregaron en el Centro de Convenciones de Miami Beach, en el sur de Florida, el foro de tecnología e innovación eMerge Américas ha reunido en su décima edición a más de 4.000 compañías de medio centenar de países así como a más de 200 expositores.