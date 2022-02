'Plaza Catedral', de Abner Benaim, no logró la nominación en los premios Óscar

Este martes, 8 de febrero, se dio a conocer la lista oficial de los nominados en las 23 categorías de los premios Óscar, la película panameña “Plaza Catedral” no logró hacerse de un espacio para optar por la estatuilla.

Versión impresa

“Drive my car” (Japón), “Flee” (Dinamarca), “La peor persona del mundo” (Noruega), “Lunana: A Yak in the Classroom” (Bután) y “Fue la mano de Dios” (Italia), fueron las cintas que lograron la nominación a “Mejor Película Internacional” en los Óscar.

Como cada año está categoría es una de las más competitivas, ya que reúne lo mejor de los mejor del séptimo arte de países de todo el mundo, y para esta edición 15 cintas estaban en la carrera por la nominación.

“El buen patrón” de Fernando León de Aranoa, “Noche de fuego” de Tatiana Huezo, “I'm Your Man” de Maria Schrader, “Un héroe” de Asghar Farhadi y “Great Freedom" de Sebastian Meise, son otras de las películas que no alcanzaron estar entre las nominadas.

A pesar de que la cinta de Abner Benaim no estuvo entre las seleccionadas ha sentado un precedente en el cine panameño, ha ganado varios premios internacionales y locales, y ha demostrado que es posible llegar a los premios Óscar.

Su creador afirma que hubiese sido increíble estar entre los nominados, pero “no se podía pedir más”, ya que la película la está viendo mucha gente, ha gustado y ha calado profundamente con el público.

Benaim dijo, en “Tu Mañana”, que estar a punto de entrar a las nominaciones es muy importante para la película, el cine y para Panamá, pues queda la motivación de querer formar del selecto grupo de producciones que están más cerca de la estatuilla.

VEA TAMBIÉN: Rodolfo De León y su esposa le dieron la bienvenida a su hija, Gianna Elena

“Para la película y para mí, a nivel profesional, ha sido una experiencia muy, muy importante, y como decía, lo más importante también es que la película se está viendo y que la película tiene sentido con su público…”, comentó Benaim.

“Plaza Catedral” actualmente está disponible en la cartelera de los cines de la localidad, estrenó el 3 de febrero, y a la fecha ha recibido comentarios muy positivos por parte del público.

Festival

La película panameña ha sido seleccionada para la clausura de la edición número 39 del Festival de Cine de Miami, donde también compite por el “Premio HBO al Mejor Largometraje Iberoamericano”.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!