'La Polla': 'Original Visa' la acusa de no cumplir un acuerdo de publicidad

¡Polémica! “Me siento estafado”, fue la descripción de un video que publicó en Instagram el cantante Original Visa, donde denuncia que Assilem Delgado, mejor conocida como "La Polla", lo estafó. ¡Que fuerte!

En 3 minutos con 21 segundo el Original Visa explicó lo que supuestamente sucedió. Detalla que contactó a La Polla el 11 de noviembre, para que le promocionará un tema en su Instagram, sin embargo, no cumplió.

Comentó que el mismo día que contactó a "La Polla" le realizó la transferencia vía Yappy, montó que acordaron ambas partes, no obstante, la publicación del tema nunca se hizo.

El cantante mostró el comprobante y las conversaciones que sostuvo con La Polla.

En uno de los audios a "La Polla" le dijo que le iba a hacer la publicación y si no la hacía le devolvía el dinero, lo cual no ha hecho.

El Original Visa le restó importancia al tema del dinero, pero le parece de mal gusto y una falta de respeto que jueguen con el tiempo, el dinero y los sueños de las personas que vienen de abajo.

Pero las cosas no quedaron allí, "La Polla" no se quedó callada y le respondió al cantante. Según Assilem todo fue planeado por el Original Visa, para que le prestarán atención.

“Cuando me vas a mandar el número de cuenta que te pedí desde hace rato y no lo mandas… No mandas el número de cuenta porque tas claro que tú planeaste esto para que te prestarán atención, poco hombre”, comentó "La Polla".

Alega que la situación es puro show, detalla que le cobró $40 y que prácticamente fue un favor. Además, agregó que en tres ocasiones le ha pedido el número de cuenta para devolverle el dinero.

“Ojalá se le pegue su canción con todo este show”, dijo Assilem en sus Instagram Storie.