Por lo alto celebración de 20 años del Panama Jazz Festival

Reuniendo a aclamados artistas nacionales e internacionales, educadores de renombre y aficionados de todo el mundo, la vigésima edición del Panama Jazz Festival reafirma su compromiso con la cultura y educación panameña a través del jazz, y se prepara una vez más para llevar a cabo del 16 al 21 de enero de 2023 en la Ciudad del Saber, Teatro Anayansi y Casco Viejo, el evento de más grande de la región que reúne a miles de fanáticos.

Enalteciendo los valores y el talento por dos décadas ininterrumpidas, este año el Panama Jazz Festival regresa con una férrea cartelera artística con grandes estrellas como: Chucho Valdés; La gran Catherine Russell, hija del pionero panameño del jazz - el bocatoreño Luis Russell; Children Of The Light, trío portador del legado de Wayne Shorter conformado por el bajista John Patitucci, el baterista Brian Blade y el Maestro Danilo Pérez; la compositora panameña y estrella del pop Erika Ender; el grupo de mujeres dirigido por Patricia Zárate de Pérez, Global Jazz Womxn y para el gran concierto de cierre, el ganador de múltiples galardones, “El Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa.

Además, gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, los grupos Farayi Malak Quartet, Nadia Washington Quartet y Chase Morrin Trío participarán del festival dando conciertos y clínicas; gracias a la Embajada de Israel se estará presentando Lihi Haruvi; por parte de la Embajada de El Salvador, se presentará el proyecto acústico fundado por el músico salvadoreño Carlos Romero.

La cartelera musical se robustece además con la participación de destacados músicos panameños como Celsito Quintero, Idania Dowman, Anthony Morris Guna Jazz Quintet, el grupo Harp Fusion, la cantante Carolina “Calele” Pérez, y los nuevos proyectos de Fundación Danilo Pérez: el Luis Russell Collective y Las Hijas del Jazz Big Band.

Como cada año, el Panama Jazz Festival contará con la participación de instituciones educativas de alto prestigio como el Berklee College of Music y su Berklee Global Jazz Institute; el New England Conservatory con su programa de jazz y de música clásica, el New York Jazz Academy, el Conservatorio de Santiago de Chile, entre otras.

No podemos dejar de mencionar las audiciones musicales, un sin número de clínicas educativas y el XI Simposio Latinoamericano de Musicoterapia, este año es gratis, en celebración de los 20 años del Festival.

El VI Simposio de las Expresiones Artísticas y Culturales de los Afrodescendientes de Panamá dirigido por el sociólogo y profesor Gerardo Maloney con el tema dedicado al bolero; la VII Conferencia de Educación en el Hogar. El II Simposio de la Música y la Cultura de los Pueblos Originarios de Panamá que se enfocará en destacar su cultura musical y, el Primer Simposio Internacional: Panamá y el Caribe en la Historia del Jazz que presentará a la destacada académica estadounidense Lara Putnam, escritora del libro Radical Moves. Caribbean Migrants and the Politics of Race in the Jazz Age.

