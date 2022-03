¿Por qué algunas mujeres cortan su cabello después de una ruptura?

Cuando una persona está enamorada tiende a ver películas románticas, tararear canciones felices, inclusive se sienten plenas. Y cuando es todo lo contrario, es decir la felicidad se acaba, también toman ciertas decisiones que les ayuda a enfrentar el desamor.

Hay quienes buscan una nueva pareja solo por despecho, otras se refugian en el delicioso sabor del helado y otro grupo prefiere hacerse cambios físicos extremos. En este último caso entran las mujeres, para quienes el cabello es su accesorio natural que las hace lucir hermosas, sofisticadas y elegantes, además gracias a este experimentan diversos peinados y cambios de look siendo esta opción la preferida después de una ruptura amorosa (noviazgo o matrimonio).

Muchos memes invaden las redes sociales haciendo alusión a que las mujeres después de terminar una relación amorosa se cortan el pelo, algunas no son tan drásticas y el cambio apenas se nota, sin embargo; otras se cortan el cabello transformando completamente su look, incluso llegan hasta cambiar el color de su pelo como forma de dejar atrás el pasado.

‘Breakup haircut’, así se conoce en inglés al cambio de estilo en el corte de cabello que las personas se hacen tras una ruptura amorosa y esto se traduce como: corte de pelo de ruptura. Lo que significa que esta tendencia es bastante común y cada vez son más las féminas las que la eligen para darle un cambio a sus vidas.

En redes sociales como Instagram se puede encontrar el hashtag’#Breakuphair’ con cientos de fotos de personas que han decidido cortar su cabello tras terminar con una relación o también pintárselo.

La escritora y psicóloga Patricia A. Farrell, en reiteradas ocasiones, ha mencionado que cambiar la apariencia del cabello es una de las maneras más sencillas de modificar el entorno y por consiguiente nuestra vida, pues es el aspecto que expresa quiénes somos y cómo queremos que nos vean.

Un grupo de científicos de la Universidad de Massachusett, luego de realizar una investigación sobre este tema descubrieron que el 70% de las mujeres que decidieron cortar su cabello habían terminado una relación y el 30 % restante decidió cortarlo por cambiar su imagen.

Beneficios de cambiar de look después de terminar una relación amorosa:

1. Te sientes más segura de ti misma y ayuda a elevar tu autoestima.

2. Para realizar un cambio interno a veces se tiene que empezar desde afuera, así que no hay nada mejor que un refrescante cambio de look.

3. Ayuda a conocerte más y valorarte por la mujer que eres.

4. Te da más seguridad al momento de tomar decisiones, pues sabes lo que no quieres en tu vida.

5. Tener una representación visual de que ya has superado ese mal momento.

6. Alivias la incertidumbre y el miedo al rechazo de la sociedad.

7. Terminar con los miedos que ha generado la ruptura.

Por último y lo más destacable de esta decisión, es que se puede comenzar de nuevo. Un nuevo corte significa renovarse, así se tienen las ganas de dar vuelta la página y continuar con la vida sin importar que esa persona que estaba a su lado ya no lo esté.





