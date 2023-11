¿Por qué le dijeron 'vendida' a Guadalupe Castillero?

La periodista Guadalupe Castillero pasó un mal rato la noche de este miércoles, mientras hacía una cobertura en una de las manifestaciones que se dan en el país. ¿Qué ocurrió?

Varios videos, que han recorrido las redes sociales, muestran los momentos tensos que vivió la periodista Guadalupe Castillero y su compañero, el camarógrafo.

Uno de esos videos fue compartido por Franklyn Robinson, quien, cuando llegó la periodista escuchó cuando varios dijeron "llegó la vendida", a lo que él preguntó ¿por qué dicen eso? Entonces comenzaron a enumerarle las razones del ataque verbal hacia ella.

- "Ella en este gobierno fue Directora de Comunicaciones de la Contraloría de Panamá, donde el contralor nos has robado todo y se quedó callada".

- "Ella es familia del diputado Marcos Castillero y entró por palanca allí".

- "Abandonó el barco del PRD y ahora viene de "periodista" cuando ella es corrupta".

- "Es una infiltrada que le hace el trabajo a Medcom, ella aquí no puede venirse a vender de la gran periodista".

Franklyn Robinson aseguró que estos fueron los puntos que los chicos le explicaron: "obvio como comunicador le ayudé y protegí con otros chicos para que no llegara a mayores, igual que al camarógrafo, se montaron al auto, les tiraron vinagre y se fueron", aseguró, al mismo tiempo que confesó que sintió miedo: "No es relajo, NO la querían allí, el rostro de los pelaos era de rabia, yo sentí miedo y no era yo".

El también comunicador social aseguró que lo único que puede decir es que esta juventud está leyendo, "no se está comiendo el cuento que siempre les han echado y lo viví cuando le gritaron 'Ya cobraste en Contraloría'".

Ya el Colegio Nacional de Periodistas (Conape) condenó estas acciones. En las redes sociales, hay quienes apoyan a los manifestantes, pero, también están aquellos que dicen que la periodista siki hace su trabajo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!