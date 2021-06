¿Por qué Rolando Sterling se convirtió en blanco de críticas?

El presentador del programa matutino “Tu Mañana”, Rolando Sterling se convirtió en blanco de críticas luego de que comentará una publicación donde se cuestionaba las noticias de la farándula local.

El Gallinazo compartió en Instagram una captura de un tuit, en el cual una usuaria preguntaba “¿Esto es una noticia?” junto a una noticia sobre Assilem Delgado.

“¿Y cómo son las exclusivas en tu país?” escribió El Gallinazo junto a la captura del tuit.

En esta publicación Sterling comentó “Increíble”, y por ello lo han criticado.

“¿Increíble? Cuando estabas en Jelou! y Tu Mañana hacían hasta lo imposible para llevarla y tu feliz”, “Este es el tipo de noticias que te encanta dar a conocer, llámala en Tu Mañana”, “Gracias a esa gente tú comías, ahora las críticas”, “En fin la hipocresía”, son algunos de los comentarios.

En medio de las críticas, Sterling les respondió a algunos.

Sterling dijo que si fuera por el este tipo de noticias no pasarían, pues detesta el momento en que “estos personajes” se convirtieron en héroes nacionales.

El presentador indica que en otro de sus respuestas que “decir lo que no me gusta no es criticar”.

“Hay que decir la verdad siempre en todo trabajo y todo lugar. Es regla del éxito, saludos”, expresó.

Al final, Sterling se tomó de buena manera el intercambio de opiniones y respondió las críticas sin caer en intercambio de insultos y demás.

