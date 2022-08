Premios MTV VMAs: Ganadores de la gala 2022

Los premios MTV Video Music Awards (MTV VMAs) se entregaron el domingo. Esta gala se realiza para escoger a los mejores videos musicales del año.

Taylor Swift se impuso en la gala, por su canción "All Too Well" recibió el codiciado premio a mejor vídeoclip del año así como las distinciones a mejor video en formato largo y mejor dirección.

Los premios del certamen de este año, entregados en un abarrotado Prudential Center, en la localidad de Newark (Nueva Jersey), estuvieron muy repartidos con tres estatuillas conjuntas para Lil Nas X y Jack Harlow por su versión de la canción "Industry Baby", y otras tres para Harry Styles.

Styles, que no acudió a la cita, se llevó el astronauta al mejor álbum del año por "Harry's House", mientras que su canción "As It Was, fue elegida como el mejor videoclip pop y mejor cinematrografía.

Harlow se llevó, además, una estatuilla en solitario por "First Class", elegida como la mejor canción del verano.

No obstante, aquí le traemos la lista de algunos de los ganadores por categoría:

- Vídeo del año: Taylor Swift - "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version) -- Republic Records.

- Artista del año: Bad Bunny – Rimas Entertainment.

VEA TAMBIÉN: ¡Otro que se va! Renuncia Olmedo Anael, vocalista del conjunto de Ulpiano Vergara y Los Nuevos Distinguidos

- Canción del año: Billie Eilish - "Happier Than Ever" -- Darkroom / Interscope Records.

- Mejor Nuevo Artista: Dove Cameron - Disruptor Records / Columbia Records.

- Canción del Año: Billie Eilish - “Happier Than Ever” – Darkroom / Interscope Records.

- Actuación Push del Año: December 2021: SEVENTEEN - "Rock With You" -- PLEDIS Entertainment / Geffen Records.

VEA TAMBIÉN: La cultura pop en su máxima expresión en el Comic Con Panamá 2022

- Mejor Colaboración: Lil Nas X, Jack Harlow - "INDUSTRY BABY" - Columbia Records.

- Mejor Pop: Harry Styles - "As It Was" - Columbia Records.

- Mejor Hip Hop: Nicki Minaj ft. Lil Baby- "Do We Have A Problem?" -- Young Money / Cash Money / Republic Records.

- Mejor Rock: Red Hot Chili Peppers -"Black Summer" - Warner Records.

VEA TAMBIÉN: Cantante mexicana Danna Paola brilla en los Kids Choice Awards 2022

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!