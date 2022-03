Premios Óscar: ¿Qué debe saber de los premios de la Academia?

Una de las premiaciones más esperadas de la industria del cine están a la vuelta de la esquina, los Premios Óscar. La gala se realizará este domingo 27 de marzo.

Las mejores películas y los profesionales del cine estarán juntos, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

En vista de que esta gala está tan cerca, aquí le traemos algunos datos de estos galardones.

Presentadores

Según reportes de medios internacionales, los anfitriones de la gala serán: Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall, quienes se dividirán en tres partes la ceremonia de los Premios Óscar 2022.

No obstante, habrá otros presentadores durante la velada, como: Lady Gaga, John Travolta, Ruth E. Carter y Uma Thurman, entre otros. La gala no ha tenido maestro de ceremonias los últimos tres años.

Música

Han adelantado que, las cuatro canciones nominadas en la categoría de Mejor canción original se interpretarán sobre el escenario por sus autores.

De esta manera, Beyoncé cantará Be Alive, la canción de “El método Williams”; Billie Eilish y su hermano Finneas interpretarán “No Time to Die”, el tema de la última de James Bond; Sebastián Yatra se atreverá con las “Dos oruguitas” de “Encanto”, y Reba McEntire cantará “Four Good Days”.

Novedades

Este 2022, los premios de cine traen algunas novedades, dos para ser exactos, las cuales no han sido bien vistas.

La primera, la academia premiará a la película favorita del público. Con el hashtag #OscarFanFavorite, Twitter, tiene menciones a las películas que han arrasado en taquilla o en los servicios de streaming.

La segunda, algunos galardones como Corto documental, montaje, maquillaje y peluquería, serán entregados antes de arrancar la gala.

En carrera

Una de las categorías más esperadas, es a la Mejor Película. ¿Quiénes compiten en esta sección? Se lo recordaremos.

“Belfast”, “Coda”, “Don’t Look Up (No mires arriba)”, “Drive My Car”, “Dune (Duna)”, “King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora)”, “Licorice Pizza”, “Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas)”, “The Power of the Dog (El poder del perro)” y “West Side Story (Amor sin barreras)”.

