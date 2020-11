El Príncipe William se contagió de la COVID-19 en abril y mantuvo en secreto su diagnóstico

El príncipe Willian también padeció de la COVID-19 y mantuvo su diagnóstico en secreto.

Según los informes William contrajo el virus en abril, pero mantuvo el resultado en secreto porque "no quería preocupar a nadie".

El tabloide "The Sun" detalla que el príncipe no hizo publica su situación porque en ese momento "estaban sucediendo cosas importantes y no quería preocupar a nadie", se lee en La Botana.

William fue tratado por los médicos de palacio y siguió las pautas del gobierno al aislarlo en la casa familiar Anmer Hall, en Norfolk.

El príncipe continúo con sus compromisos por teléfono y video desde casa.

No hay informes sobre la esposa de William, Kate Middleton, si contrajo el virus o no cuando su esposo se enfermó.

El padre de William, el Príncipe de Gales, contrajo coronavirus en marzo y estuvo en cuarentena con síntomas leves por separado de la duquesa de Cornualles, que dio negativo en la prueba, durante 14 días.



El príncipe Charles y Camilla se reunieron pocos días antes de su 15º aniversario de bodas en abril.

En su primera participación pública después de recuperarse de síntomas leves, Charles reveló que perdió el sentido del gusto y el olfato cuando tuvo la enfermedad.

Detalles

Recientemente, la Reina Elizabeth II y el príncipe William fueron criticados por no usar tapabocas en un evento público.