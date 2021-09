Producciones canceladas en lo que va del 2021

Durante el 2021, los consumidores de contenido de las principales plataformas de streaming no tienen queja, todos los meses hay producciones nuevas y para todos los gustos.

Algunas producciones despertaron mucho interés y en un inicio se perfilaron como una apuesta destinada al éxito, sin embargo, no lograron estar al aire por mucho tiempo.

En lo que va del año varias producciones se han despedido y aunque en algunos casos lograron posicionarse en el top de los más visto no ha sido suficiente para obtener una renovación.

A continuación, algunas series que han sido canceladas en lo que va del año.

"El legado de Júpiter"

La serie basada en los cómics de Millarworld estrenó el 7 mayo, en Netflix y aunque estuvo en el Top 10 no obtuvo los niveles de audiencia esperado, aunado a los altos costos de producción le merecieron la cancelación, lo cual ocurrió en junio.

"Cursed / Matilda"

La producción estrenó en julio de 2020, narra una versión reinventada de "Arthurian Legend", una promesa de fantasía medieval que prometía una segunda temporada, pero tras un año de silencio finalmente en julio Netflix la canceló.

"Dad Stop Embarrassing Me!"

En junio el medio estadounidense "Deadline" informó que el gigante del streaming canceló la ficción protagonizada y producida por Jamie Foxx.'



Oficialmente no hubo una razón para que la serie no fuera renovada, sin embargo, es muy probable que tenga que ver con los niveles de audiencia y además no obtuvo buenas críticas, en IMDb tiene un puntaje de 4,2/10 y en Metacritic tiene una calificación de 29/100.

"Los Irregulares"

El proyecto tuvo su debut y despedida en un corto periodo de tiempo, la serie que sigue a un grupo de niños de la calle que quedaron en un misterio sobrenatural estrenó el 26 de marzo, tenía todo para ser un éxito, no obstante, en mayo fue cancelada.

"Away"

"Away" era una propuesta novedosa, ciencia ficción emocional, pero solo logró emitir una temporada, los rumores apuntan a que los números de audiencia versus los costos de producción no justificaban su renovación.

