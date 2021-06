'Rápidos y Furiosos 9' llega a las salas de cine

Después de batallar contra la pandemia y otros inconvenientes, al fin verá la luz en la pantalla grande la película "Rápidos y furiosos 2".

Versión impresa

Al igual que en las otras películas de la saga, esta promete mucha acción en la pista. "Rápidos y furiosos 9" ya está en la cartelera panameña.

¿Qué promete esta novena entrega?

De acuerdo a la sinopsis de la película tras los acontecimientos en "The Fate of the Furious", Dominic Toretto y su familia tratan de llevar una vida tranquila alejados de todo el pasado.

Pero, esta paz se ve interrumpida cuando Dom y el resto de su familia deban enfrentarse a Jakob Toretto, el hermano menor de Dom y Mia. Sus vidas dan un giro.

Jakob es un asesino mortal que ahora trabaja para su vieja enemiga Cipher, la cual mantiene una venganza personal contra Dominic por traicionarla la ultima vez.

"Esta película me tenía sonriendo como un hombre heterosexual en una convención de deportes. Se incluyen guiños de la primera y segunda película", comentó Joel Meares, de Rotten Tomatoes.

Reparto

En este filme verán caras ya conocidas de la franquicia: Vin Diesel (Dominic Toretto), Michelle Rodriguez (Letty), Tyrese Gibson (Roman Pierce), Ludacris (Tej Parker), Jordana Brawster (Mia Toretto) y Natalie Emmanuel (Megan Ramsey).

No obstante, a este grupo de actores se le unirán John Cena (Jakob Toretto) y Sun Kang (Han) regresará como el ex miembro que se creía muerto a manos de Shaw.

VEA TAMBIÉN: Rubén Blades, la voz del arte latino en la entrega de Medallas de Bellas Artes

Datos generales

El rodaje se inició en junio de 2019 en Leavesden Studios, Inglaterra. También realizaron tomas por Los Ángeles, Edimburgo, Vancouver, Londres y por primera vez estuvieron en Tailandia, utilizando las ubicaciones de Krabi, Ko Pha-ngan y Phuket.

A pesar de que esto fue antes de la crisis sanitaria, tuvieron algunos inconvenientes como el accidente del actor de doblaje de Vin Diesel, aunque no fue un contratiempo mayor y pudieron completar el trabajo el 11 de noviembre de 2019.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!