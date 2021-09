Reese Witherspoon, la actriz más rica del mundo

Reese Witherspoon se ha convertido en la actriz más rica del mundo tras vender parte de Hello Sunshine, la productora que fundó en 2016 para dar espacio a proyectos liderados por mujeres.

El valor estimado de su fortuna es de alrededor de 400 millones de dólares, según la revista especializada Forbes. La protagonista de otras películas como "Sweet Home Alabama" y "Wild" triunfa delante y detrás de la pantalla.

Nombre como apellido

Reese no es el nombre, al menos no el único, con el que la actriz vino al mundo el 22 de marzo de 1976 en Nueva Orleans, en Luisiana.

Sus padres, Betty, enfermera, y John, un médico militar de las fuerzas aéreas, la llamaron Laura Jeanne Reese Witherspoon, siendo Reese el apellido de soltera de su madre, según la publicación Insider.

Durante su infancia, Witherspoon vivió varios años en Alemania Occidental, como comúnmente se conocía a la República Federal de Alemania por aquellos años, una de las dos zonas en las que el país quedó dividido tras la II Guerra Mundial hasta su reunificación en 1990. Después se mudaron definitivamente a Nashville, Tennessee.

La actriz era una estudiante modelo en muchos aspectos. Según publicó la revista Vogue en 2019, tenía buenas notas, era popular, jugaba al fútbol y era animadora, pero también tenía fama de no morderse la lengua a la hora de decirle a sus profesores qué hacían mal. "Siempre tendí a ser franca con mis opiniones", dijo a la revista, "tanto si eran apropiadas como si no".

Witherspoon acudía a una escuela para niñas. "Definitivamente incentivó cualquier pequeño piloto feminista que tenía", dijo a Vanity Fair en 2020.'



La protagonista de "Walk the Line" (2006), por la que le concedieron el Óscar como mejor actriz, vendió recientemente parte de su productora Hello Sunshine y su fortuna se estima en alrededor de 400 millones de dólares, según la revista estadounidense "Forbes".

"Era muy obstinada, un poco retorcida. Tenía un plan maestro. Podría haber intentado poner cerveza en la máquina de Coca-Cola", añadió.

Estudios

Sin embargo, estudiar seguía siendo una prioridad para ella e ingresó en la prestigiosa Universidad de Standford para estudiar Literatura Inglesa a mediados de la década de los años noventa. Pero la actuación fue ganando terreno y, después de un curso, se decantó por tomar una excedencia de la que no regresó.

Desde entonces ha trabajado en películas como "Freeway", de 1996; "Cruel Intentions" y "Election", en 1999, y "American Psycho", un año más tarde. En 2001 la actriz alcanzó su primer éxito de taquilla con "Legally Blonde", cuya secuela también protagonizó dos años después, y repitió con la comedia romántica "Sweet Home Alabama", en 2002.

Por su interpretación de June Carter en la aclamada cinta sobre el cantante Johnny Cash, "Walk the Line", Witherspoon recibió un Óscar a la mejor actriz en 2006. En 2015 volvió a ser nominada en la misma categoría tras su trabajo en "Wild", pero en esa ocasión Julianne Moore se llevó la estatuilla a casa. "Mud", "The Good Lie", "Wild", "Hot Pursuit" y "A Wrinkle in Time" figuran también entre los títulos de su filmografía.

Pero aparte de delante de las cámaras, la actriz se ha labrado una exitosa carrera también detrás de ellas, gracias a su faceta como empresaria. Hace 21 años fundó Type A Films, la productora detrás "Legally Blonde" y su secuela, "Penelope" y "Four Christmases", según publicaba Insider.

Unos cuantos años más tarde, en 2012, puso en marcha otra compañía llamada Pacific Standard, cofundada con Bruna Papandrea, y bajo su sello vieron la luz "Gone Girl", "Hot Pursuit" y "Wild".

