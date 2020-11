La Reina Isabel II envía un mensaje a Panamá y a los países afectados por el huracán Eta

La Reina Isabel II envió un mensaje a los países afectados por el huracán Eta, el cual dejó varios muertos y decenas de familias afectadas.

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Costa Rica y Nicaragua son los países que resultaron afectados por el paso del huracán.

Fue a través de Twitter que la reina se pronunció y habló también en nombre del príncipe Felipe, su esposo.

“El Príncipe Felipe y yo estamos tristes por la trágica pérdida de vidas y destrucción causada por el huracán Eta. Nuestros pensamientos y oraciones están con los heridos y aquellos que han perdido su vida, y quienes han perdido su hogar y sus medios de vida han sido afectados”, destaca el mensaje colgado en inglés en la cuenta oficial The Royal Family.

El huracán Eta es uno de los fenómenos naturales que más daños ha provocado en la región de Centroamérica y el Caribe desde hace 22 años, y aunque Honduras fue uno de los más dañados, la abuela de los príncipes William y Harry incluyó a México en su mensaje, se lee en la Revista Clase.

La Comisión Permanente de Contingencias de Honduras detalló que se han reportado aproximadamente 360 mil 170 personas afectadas.

El artículo también destaca, que, la semana pasada, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció que enviará ayuda a las zonas afectadas por el huracán, principalmente Honduras y Nicaragua.

Panamá

Damion Potter, embajador británico en Panamá, se hizo eco de las palabras de la reina y agregó que junto a su esposa se ha unido donando artículos para los afectados por las inundaciones en Panamá.

El paso del huracán Eta desencadeno fuertes lluvias en el territorio nacional, las cuales generaron inundaciones y deslizamientos en Chiriquí, Bocas del Toro y otras provincias.

Decenas de familias lo perdieron todo.

The Queen’s message to the people of Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Costa Rica and Nicaragua.#hurricaneeta pic.twitter.com/rFAbUC3Ryk— The Royal Family (@RoyalFamily) November 9, 2020