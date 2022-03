Residente: Intentan boicotear su próximo lanzamiento musical

René Pérez, conocido en la escena musical como Residente, encendió nuevamente las redes sociales, esta vez denunció que otro artista lo está presionando para que no realice el lanzamiento de su próximo tema.

El lanzamiento está previsto para los próximos días y en el tema Residente habla de una variedad de cosas que para él son importantes en el mundo de la música.

Residente explica que le dedicó unas líneas a un “pendejo ahí del género urbano”, lo cual ha desatado un boicot para que el tema no salga a la luz.

El puertorriqueño no se ha quedado de brazos cruzados y ha denunciado públicamente que está recibiendo amenazas y acercamientos de todas partes para que no siga con sus planes.

“Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando. Y, desde que se enteró, no ha parado de llamar a todo el mundo, para que me llamen a mí, pa que no saque el cab*** tema”, comentó en un video Residente.

Hasta el momento, se desconoce quién es el otro protagonista de esta trama, ya que Residente no dijo el nombre del artista del género urbano que no quiere que el tema salga.

#Residente le manda mensaje a un artista que no quiere que saque su tema ya que le dedica dos o tres barras al final del tema… ¿A quien tu crees que le dedica esas barras? pic.twitter.com/epKsi9ulT6— (@EnLaCasaPR) March 2, 2022

Sin embargo, hizo hincapié en que el tema saldrá sin importar de que lo hayan amenazado con demandarlo, pues su interés no está en aparecer en los playlist o ser el número uno.

“Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema”, sigue en el registro. “Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera pa’ que me detuviera (...). Cab***, por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él. Al final, no me importa si me demanda, no me importa si no me ponen en los cabr**** playlist, no me importa ser el número uno en fuc**** nada que tenga que ver con el payoleo. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los coj**** y tú eres un esclavito más de la industria. No se la tuve que ma*** a nadie para lograr lo que yo he logrado”, dijo el reapero.

Al concluir, Residente añade que el tema saldrá cuando la gente así lo quiera y mientras eso sucede invitó a la contraparte a continuar subiendo videos con los que inspira lastima.

Tras las declaraciones de Residente no han cesado las especulaciones sobre a quién se estaba refiriendo, no obstante, algunos piensan que se trata de una estrategia de marketing de cara al lanzamiento de su nueva canción.

Será J Balvin el que está llorando arrastrado para que no deje que Residente le traiga al mundo otra tiradera?— Coronacato (@Virustoide8) March 2, 2022

Entonces Residente va aplastar a Jbalvin en una tiradera y el niño de Medellín metió hasta abogados para que no la saque. pic.twitter.com/Soz8fCoBCz— Mauro (@mcorrsar) March 2, 2022

Se han puesto a pensar que Residente es una lacra en marketing musical?

Acaba de sacar una tiradera (sin sacarla) y ya la pegó (sin que la hayamos escuchado) y el preview solo fueron unas palabras y ya.— IG: pandesousa (@PanDeVzla) March 2, 2022

