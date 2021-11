'Residente' y su emotivo mensaje a Rubén Blades: 'Me diste lo que más necesitaba, una guía, una dirección'

Un revuelo ha causado el momento en que Rubén Blades recibió el reconocimiento a la Persona del Año en los Latin Grammy 2021 de manos de René Pérez, mejor conocido como Residente.

Versión impresa

Las redes sociales no paran de comentar sobre las emotivas palabras de Residente al entregar el galardón.

“Buenas noches, acá está Residente, René (Pérez). Espero que lo estén pasando bien y pues para mí es un honor este premio y yo soy vieja escuela, no voy a leer el prompter”, dijo antes de sacar de su bolsillo el papel que contenía su disertación.

El cantante dijo: “Rubén, nadie en la música tiene tu obra literaria. Marvel y DC Comics te tienen que pedir la bendición porque ni Metrópolis ni Gotham City serán más grandes que ese mundo que creaste…".

"Porque tus historias son de gente que existe, gente real, sin superpoderes mágicos, gente que se desangran si les disparan”, añadió.

“Porque me enseñaste que el arte fa por encima de todas las cosas aunque las historias de Superman vendan más que las de Ramiro”, señaló mientras temblaba y le pidió a Blades que lo ayude y le sostenga la hoja; y agregó: “Es que esto para mí esto es demasiado de grande”.

“Gracias a ti, con mi déficit de atención, nunca me sentí solo, porque me dejaste un universo lleno de personajes que se convirtieron en mi familia", continuó.

"A mí me dolió la muerte de Adán García y soy de los que creo que Sebsatián no estaba loco porque yo también tuve novias imaginarias; y me tocaste el alma con tus ‘Cuentas del alma’ porque todavía mi mamá duerme frente a la televisión cuando se siente sola”, dijo.

VEA TAMBIÉN:Latin Grammy: Rubén Blades, Camilo y 'Patria y vida' comparten la gloria en estos premios

“Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa", dijo.

"Me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera, en esos momentos en los que todo el mundo se esconde, ahí estabas tú. Me diste lo más que necesitaba: una guía, una dirección. Eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mí. Gracias Rubén”, finalizó.

Blades con los ojos aguados finalizó las palabras conmovedoras con un abrazo a Residente.

Rubén Blades agradeció el premio que se le fue entregado en nombre de Panamá.

"Nadie en la música tiene tu obra literaria..." @Residente le dedica un emotivo mensaje a @RubenBlades Persona del Año 2021 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/aRFpN4embX— The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 19, 2021

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!