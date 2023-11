Ricardo Montaner se alejará de los escenarios por un tiempo

Los seguidores de Ricardo Montaner recibieron la noticia de que el artista se retira temporalmente de los escenarios.

El cantante dio a conocer esta dicisión durante el último concierto del "Te echo de menos tour", el cual se realizó en Costa Rica.

Ricardo Montaner, de 66 años, compartió que entre sus planes está dedicar más tiempo a la escritura, la grabación, y a sus nietos, Índigo y Apolo.

El cantante se ha convertido en todo un referente de la música hispana desde que arrancó con su carrera en los 70, ahora cree que es necesario darse un descanso.

Montaner concluyó con su gira, de más de 150 presentaciones, en el Anfiteatro Coca-Cola, Parque Viva, en Costa Rica.

Delante de sus más de 10 mil seguidores que se dieron cita en su último concierto, el cantante informó sobre su decisión.

“Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año, no he parado nunca y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietitos, a verlos crecer y a no perderme de nada…”, dijo el cantante, tal como se lee en el medio "Milenio".

No obstante, Ricardo Montaner no especificó cuánto tiempo estará fuera de los escenarios y se limitó a comentar: “No sé cuándo volveré”.

Los seguidores del artista le han deseado lo mejor para este tiempo que estará fuera del escenario.

