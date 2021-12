Rihanna desmiente los rumores de embarazo

Desde hace más de una década los rumores de embarazo han perseguido a Robyn Rihanna Fenty, conocida artísticamente como Rihanna, y este año no ha sido la excepción.

Las más recientes imágenes de la originaria de Barbados han intensificado los rumores de embarazo, sin embargo, ella ha desmentido los rumores de una forma muy particular.

Rihanna estuvo en su país natal para ser homenajeada como heroína nacional y su ajustado outfit dejo a la vista una incipiente barriga, lo cual ha dado pie a las especulaciones por parte de sus fanáticos y medios de comunicación.

Durante el homenaje Rihanna, de 33 años, no dejo de posar y siempre lo hacía con las manos en el abdomen, razón por la que se rumora que está esperando su primer hijo con el rapero A$AP Rocky.

Los rumores han enloquecido a sus fanáticos e inclusive algunos ya se han autoinvitado al baby shower, y se autoproclaman padrinos y madrinas.

Una fanática le escribió a Fenty para solicitarle que la invitará al baby shower. “¿Puedo ir a tu ‘baby shower’, hermana? Sea cierto o no, tus bebés serán hermosos. Lamento que todo el mundo esté hablando de tu útero ahora mismo”, escribió la usuaria.

Esta fue la oportunidad que aprovechó Rihanna para desmentir los rumores, no lo hizo a través de un comunicado o una entrevista en algún medio, lo realizó a través de una conversación privada con una fanática.

“Jaaaaaa, ¡para! No has venido a mis primeros diez ‘baby showers’, todos me embarazáis todos los años, maldita sea”, le respondió Rihanna.

Con este mensaje, un tanto sarcástico, la intérprete de “Diamonds” da por zanjado el tema.

Disco

El último álbum de estudio de Rihanna fue lanzado en 2016, desde entonces sus fanáticos están en espera de un nuevo proyecto, el cual según la artista no estrenará hasta estar satisfecha.

Rihanna has been declared a National Hero of Barbados by Prime Minister Mia Mottley.



The Right Honourable Robyn Rihanna Fenty. pic.twitter.com/CwM8HJqNCM— Rihanna News (@TeamOfRihanna) November 30, 2021

acompáñame en esta amazing historia:

-barbados, 400 años de dominio británico

-dice chao a la reina isabel ii y se declara república

-sandra mason es la primera presidenta

-nombran heroína nacional a rihanna

-la primera ministra le dice: may you continue to shine like a diamond pic.twitter.com/Wx6MThjIQu— Z Translator (@zetatranslator) December 1, 2021

