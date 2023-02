Rihanna: ¿Invitará a Shakira al 'show' del Súper Bowl?

Faltan pocos días para que se lleve a cabo el Súper Bowl LVII y a medida que se acerca la fecha, 12 de febrero, se han empezado a filtrar detalles del show de medio tiempo, encargado por Rihanna y una supuesta invitada.

En los últimos espectáculos la estelar del show ha sido acompañada por otra artista y en esta oportunidad presuntamente la favorita para cantar junto a la intérprete de “Diamonds” es nada más y nada menos que Shakira.

Billboard, desde septiembre, realizó una votación para escoger a los posibles candidatos que serían invitados al show de medio tiempo del mayor evento de la NFL.

Como ya sabemos la artista principal es Rihanna, sin embargo, de las votaciones se desprenden otros nombres, varios de ellos con los cuales Riri, como se le conoce a la cantante, ha hecho colaboraciones.

En dicha encuesta la favorita es Shakira con 46.88% de los votos, con quien Riri lanzó el éxito “Can’t Remember to Forget You” en 2004, y con el que ganaron el Premio Juventud a hit favorito.

Las votaciones aún están abiertas y a pocos días del gran evento deportivo los votos continúan acumulándose y la duda sobre si habrá o no artistas invitados persiste.

¿Será una sorpresa? De confirmarse la participación una vez más de la intérprete de “Monotonía” sería un gran éxito, ya que la presentación junto a Jennifer López en 2020, gustó mucho y actualmente está en su mejor momento.

También se especula que Eminen y Drake podrían presentarse como invitados de Rihanna en el show, algo que tampoco ha sido confirmado e incluso circula una lista de las canciones que forman parte del repertorio.

“Diamonds”, “Umbrella”, “Work” (Invitado Drake), “Only Girl” (In The World), “Can't Remember to Forget You” (Invitada Shakira), “Don't Stop The Music”, “This Is What You Came For”, “S&M”, “Love The Way You Lie” y “The Monster” (Invitado Eminem), “Where Have You Been” y “Love On The Brain”, son las canciones que la artista supuestamente interpretará.

El show de medio tiempo de la edición pasada, 2022, fue esteralizado por las eminencias del rap Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blinge y Kendrick Lamar en el SoFi Stadium de Los Ángeles y antes, en 2021, fue The Weekend con un espectáculo que decepcionó a muchos.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!