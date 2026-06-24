Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, debutará como actor en 'Forty Love'

Romeo Beckham, hijo del exfutbolista David Beckham y de la diseñadora Victoria Beckham, debutará como actor en la película "Forty Love", una producción centrada en el mundo del tenis que marcará su llegada a la pantalla grande tras varios años dedicado al modelaje y a proyectos deportivos.

De las pasarelas al cine

A sus 23 años, Romeo Beckham suma una nueva faceta profesional a su trayectoria. Aunque inicialmente intentó seguir los pasos de su padre en el fútbol, posteriormente orientó su carrera hacia la moda, trabajando con reconocidas firmas internacionales.

Ahora, el británico probará suerte en la actuación con "Forty Love", una cinta dirigida por el fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti, quien también realizará su debut como director de largometrajes.

¿De qué trata "Forty Love"?

La historia gira en torno a Sacha Gallo, una estrella emergente del tenis que busca conquistar uno de los torneos más importantes de París. Sin embargo, la llegada de un nuevo rival cambiará por completo el rumbo de su carrera y de su vida personal.

Romeo Beckham interpretará a ese competidor, un personaje que desarrollará una relación que irá más allá de la rivalidad deportiva, en una trama que mezcla romance, identidad y competencia dentro y fuera de la cancha.

Un reparto con figuras reconocidas

La producción contará con la participación de actores como Paul Kircher, Guillaume Canet y Benjamin Voisin. Además, medios internacionales reportan que la película incluirá una aparición especial de Catherine Deneuve.

El proyecto ha despertado interés entre seguidores de la familia Beckham y aficionados al cine, especialmente porque representa el primer papel actoral de Romeo en una producción de alcance internacional.

Una nueva etapa profesional

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El salto a la actuación llega después de que Romeo dejara atrás sus aspiraciones futbolísticas y fortaleciera su presencia en la industria de la moda. Según reportes de prensa británica, el joven habría tomado clases de actuación antes de asumir este reto profesional.

Con "Forty Love", Beckham buscará demostrar que puede construir una carrera propia lejos de la sombra de sus famosos padres y abrirse espacio en una industria completamente distinta a la que lo dio a conocer.