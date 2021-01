'Ropa cara', el nuevo tema de Camilo, está entre adeptos y detractores

Camilo, el yerno de Ricardo Montaner, fue tendencia la noche de este lunes por el lanzamiento de su canción "Ropa cara".

Este es su primer estreno del año luego de la colaboración que hizo con la familia de su esposa, Evaluna Montaner, en la canción "Amén", en diciembre del 2020.

"Ropa cara" es un reguetón, con un sorpresivo giro de salsa al final, en el que cuenta lo que él mismo dice, "es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales".

La canción cuenta lo que puede presumirse es una fallida historia de amor en la que, según canta Camilo, ‘una niña de buenos modales’ le exige que cambie su manera de vestir para poder salir con ella, “un día me dijo: ‘mira, tú así no me sales, con esa ropita como de ‘Garage Sale’. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada”.

Este tema ya supera los tres millones de visualizaciones en YouTube, tiene un videoclip dirigido por Evaluna Montaner y Santiago Achaga, y protagonizado por la actriz Macarena Achaga, hermana de Santiago, se lee en Infobae.

Con esta canción se adelanta un poco de lo que se cree será el nuevo álbum del músico colombiano para este 2021, luego del lanzamiento de su exitoso trabajo discográfico "Por primera vez".

Pero, todo no es felicidad, pues justamente, el título del nuevo estreno de Camilo generó críticas por parte de varios usuarios de las redes sociales que le pidieron al artista que no "repitiera el papel de pobre".

Pero, los comentarios parecen pasar desapercibidos por la mente del cantante originario de Medellín, quien aseguró que además de estar pensando en publicar su siguiente álbum en el transcurso del 2021, ya está pensando y escribiendo para el tercero.

En una entrevista para Europa FM, Camilo Echeverry aseguró que no paraba de pensar, y que su creatividad estaba siempre a flor de piel pues, además de escribir su propia música, compone para otros cantantes como Juanes, Sebastián Yatra, Maluma, Becky G, entre muchos otros.

Actualmente, Camilo tiene un Grammy Latino por su álbum "Por primera vez", y está nominado a un Grammy anglo por ese mismo trabajo discográfico en la categoría de Mejor Álbum Latino Pop o Urbano.