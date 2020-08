Roseta Bordanea, entre adeptos y detractores luego de publicar una foto donde amamanta a su hijo

La presentadora de televisión Roseta Bordanea ha estado en medio de una serie de comentarios en las redes sociales por una foto que publicó.

Roseta Bordanea ha estado entre adeptos y detractores luego de esa foto donde se le ve amamantando a su hijo.

A la foto le acompaña este mensaje: "Buen día... Feliz inicio de mes!!! Bendecido Agosto para todos... Hoy comienza la Semana Mundial de la Lactancia Materna!!!".

Añade: "Desde el momento del parto hasta hoy llevo 3 años y 3 meses amamantando al #Princhibaby".

Al parecer hubo algunos que no les pareció está publicación, pues a la imagen le llovieron las críticas, luego de que se publicara en el diario "día a día".

Se puede leer: "3 años ya eso es agua sucia ya eso no alimenta"; "Sera que lo hace por estar flaca porque para mi la lactancia me funciona mejor que cualquier gym, fabuloso"; "3 años en serio!? Que locura. 1 año es suficiente"; "A los 15 años veremls esta foto nuevamente... "ya son 15 años amamantando, que bendición" ajjajaja Dioss... de veras q no sé... jajaja".

No obstante, también hubo quienes la apoyaron. Algunos de los comentarios que se pueden leer son: "Nooo asi tampoco peroooo cada madre con su librito se le respeta lo q ella quiera hacer con su niño"; y "La gente es una vaina sería, si la otra quiere dar teta 5 años es su problema o acaso ella le pide la teta a usteds".

En tanto, en su cuenta personal @rosetabordanea, le escribieron: "La leche materna es la mejor para alimentar a tu hijo los proteja de las enfermedades lo digo por experiencia propia"; "Felicidades Rose! Una imagen dice más que mil palabras, les mando un fuerte abrazo"; y "Madre solo una (Madre perfecta) Dios me la Bendiga siempre".

Semana de la Lactancia

Roseta Bordanea publicó esta imagen, ya que del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Y ella estará participando en algunos lives sobre Lactancia Materna, yal como lo ha informado también en sus redes sociales.

En esta publicación dijo que estarán hablando de Lactancia materna en situación de emergencia; el Sueño del bebé; destete; Lactancia materna mucho más que sólo alimentación; Banco de Leche Casero; Amamantar en tiempos de cuarentena y Lactancia materna por un planeta saludable.

