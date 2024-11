Rubén Blades agradeció el aporte de Willie Colón en ‘Siembra’

El cantautor panameño Rubén Blades agradeció una vez más el aporte de Willie Colón en “Siembra”, álbum que se grabó hace 46 años y que precede “Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de mayo 2022)”, trabajo que ganó el Latin Grammy a “Mejor álbum de salsa”.

Rubén Blades subió al escenario en la ceremonia de premiación, realizada el 14 de noviembre, para recibir el gramófono dorado y en su discurso de agradecimiento destacó “el aporte invaluable” de Colón como productor y arreglista en la versión original.

El músico también recordó la colaboración de Jon Fausty, ingeniero del álbum, Luis “Perico” Ortiz, la orquesta y otros arreglistas en la versión que se grabó en 1978.

“(…) ayudaron a que este álbum sobreviviera al tiempo. Ahora mismo acepto este premio en nombre de Roberto Delgado, de la Orquesta de Panamá, y de mi país, Panamá”, comentó el músico en su discurso.

Blades, además de agradecer el premio, añadió que “el éxito nunca es de una sola persona, el éxito siempre es una cantidad de colaboraciones que hace posible ese éxito”. Reconoció que hay gente mejor y con más talento que él, pero que no han tenido las mismas oportunidades o colaboraciones que lo han ayudado a que su trabajo se transforme en obras como la que recién ganó el Latin Grammy.

Por último, instó a los artistas emergentes a no pensar en el instante, sino en el tiempo a la hora de escribir, componer o hacer su trabajo. “Esto tiene 46 años, todavía vive porque se hizo con cuidado”, finalizó.

Distanciamiento

Willi Colón arremetió a inicios de año contra los Premios Grammy luego de que la versión aniversario ganó en la categoría “Mejor álbum tropical”, ya que, a su juicio, aunque carece un “reclamo legal”, el álbum es una “clonación” de su trabajo.

A inicios de mes, el salsero dijo estar “feliz” de la victoria de Donald Trump y se burló de quienes respaldaron la candidatura de Kamala Harris, entre ellos, Blades.

En una de sus famosas cartas, Blades le respondió: “Espero estés bien de salud y aclaro que si no te hubieras burlado de mí y puesto mi nombre y foto en tus redes sociales, los medios de comunicación amarillistas no las hubiesen recogido, creado escándalo y yo no me hubiese enterado. Es que he andado bastante ocupado estas semanas, una bendición a mis 76 años”.

Asimismo, adelantó su participación en los Latin Grammy por la nominación y le aseguró que de ganar no dudaría en agradecer sus aportes.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

“(…) En caso de recibir esa distinción (espero que si pasa no te dé un faracho) en lugar de insultarte como lo haces conmigo cada vez que puedes, mencionaré y agradeceré tu aporte y apoyo de hace 46 años atrás, ese período de oro con el Willie Colón que siempre admiraré, aplaudiré y extrañaré”, escribió el panameño.