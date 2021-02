Rubén Blades causa revuelo por comentario sobre Venezuela

El cantante panameño Rubén Blades habló de todo un poco con sus seguidores durante un en vivo el fin de semana.

Hubo uno que otro punto que ha causado revuelo, por ejemplo, cuando le consultaron si volvería a trabajar con Willie Colón.

El compositor panameño respondió: “Yo no trabajo más con él”.

Añadió: "No es una cuestión en la que yo me considere superior, yo soy un pecador también, yo cometo errores. Ahí está mi hijo Joseph y lo que pasó con él como un ejemplo de mis errores. Pero no es una cuestión de perdonar, yo no odio a Willie Colón, yo no le deseo mal… simplemente me decepcionó y yo no trabajo con gente que me decepciona así".

Sin embargo, dentro de su conversatorio también ha causado revuelo un comentario que hizo Rubén Blades sobre Venezuela.

Al cantante le consultaron si regresaría a Venezuela cuando haya cambio de presidente. “¿Después del cambio de quién, del dictador que hay ahora? Cuando Venezuela tenga un gobierno que verdaderamente represente y peleé por su gente, claro que sí. No sé si será cantando, porque uno se va poniendo viejo y pierde la voz. Mientras pueda cumplir mi tarea como estoy acostumbrado, consideraría ir a participar musicalmente”.

La polémica continúa ya que el viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo reaccionó ante las declaraciones del compositor panameño.

"¡Qué fallo, Rubén, qué fallo!.. te tragó el tiburón en el país donde en vez de un sol amanece un dólar... gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Grande en la música, plástico y mediocre en política", expresó Castillo a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, le precisó al cantante que Venezuela a pesar de los ataque sigue de pie y nada ni nadie la va a doblegar.

William Castillo añadió: "A Venezuela, ni tú nos quita lo bailao".