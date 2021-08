Rubén Blades ha sido nominado como 'Mejor actor de reparto' en los Premios Imagen

El cantautor panameño Rubén Blades nuevamente es nominado para otro galardón, al menos así lo publican en la cuenta de Instagram del intéprete de "Patria".

Rubén Blades ha sido nominado como Mejor Actor de reparto en el 2021 en la categoría de Drama de los Premios Imagen.

Esta nominación se da por su personaje de Daniel Salazar, en "Fear the Walking Dead".

Los Premios Imagen representan el galardón más importante honrando al talento latino en el cine y la televisión de los Estados Unidos, informan en la publicación.

Rubén Blades fue premiado por esta Fundación en el 2004 como Mejor Actor, por su rol en la película "Once upon a time Mexico".

"Gracias a los que hicieron posible esta nominación, que comparto con todos mis compañeros y compañeras de elenco en la serie @feartwd. Rubén Blades. 2 de Agosto, 2021", se lee en la publicación del artista.

Para recordar

El mes pasado, Rubén Blades recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes otorgada por el Ministerio de Cultura de España.

Esta ceremonia corresponde a la versión 2018, que por diversas razones se vio diferida a 2021.

Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes se otorgan para distinguir a las personas y entidades que hayan destacado de modo eminente en el campo de la creación artística, prestando servicios señalados o fomentando notoriamente la enseñanza, el desarrollo y difusión del arte o la conservación del patrimonio artístico.

