Rubén Blades: 'Molestarse por lo que cobramos por el trabajo que hacemos es absurdo'

Cada diciembre, desde 2011, Rubén Blades tienen una cita obligada con los panameños y este año no es la excepción, junto a Roberto Delgado y Big Band protagonizarán el show “Íntimo”.

Versión impresa

El anunció del tradicional se ha visto ensombrecido por la polémica luego de que algunos no estuvieran conformes con el precio de los boletos, tiene un costo inicial de $367.50 hasta $477.50.

El común denominador entre los inconformes es que las entradas están muy caras y muchos han comentado su descontento en la cuenta de Instagram de Blades.

“Con esos precios ni los profesionales podemos ir”, “Están demasiado caros, necesitamos un concierto para el pueblo” y “Con esos precios quieres hacerte millonario”, son algunos de los comentarios.

Rubén Blades no se quedó callado y ofreció un comunicado, publicado el 14 de noviembre en Facebook, sobre el tema.

Explica que el precio del evento guarda relación con la capacidad del sitio donde se realizará el evento, el precio de las entradas disminuye cuando es un concierto ante 5 mil personas y cuando son cifras inferiores el costo de los boletos aumentan.

“Por eso existe una clara diferencia entre el precio de entrada al show "Intimo" y el de los shows de la gira actual”, se lee en el comunicado, donde también se aclara que el formato íntimo ofrece una interacción distinta con el público.

En este show Rubén Blades puede comentar sobre las canciones, bromear con la audiencia y hacer comentarios sobre Panamá y el mundo, algo que solo con la proximidad que ofrece un local más pequeño.

VEA TAMBIÉN: Kathy Kouruklis deja una huella en el 'rock' nacional

“Nunca he obligado a nadie a que me escuche, compre mis discos o vaya a mis conciertos. Tampoco le digo a mi odontólogo cuanto tiene que cobrar por hacer su trabajo, ni al taxista cuanto debe cobrar por su carrera. Cuando voy a un supermercado a comprar comida, al final quieren que les pague por los artículos adquiridos, no que les cante. Que bueno sería poder cantar "Amor y Control" y salir del super con la comida gratis, y ¡hasta con un vuelto! Otra consideración, que quizás sorprenderá a unos cuantos en Panamá: la calidad cuesta. Por eso un Lada no es lo mismo que un Bentley. Como yo no sé manejar, no me interesan ninguno de los dos. Pero sé que hay una diferencia entre ellos porque siempre la calidad probada demandará un precio superior. Nuestra banda posee esa característica y por eso, ir a verla tocar cuesta más que lo que demanda como pago el "Conjunto Pelua". Imagino que eso plantea la diferencia entre comerse el "hot dog" del que habló mi amigo René (Residente), o ir a cenar a un restaurante de cinco estrellas "Michelin". Yo iba mucho a "Lucianito" en Calle 12, que trágicamente, lleva décadas cerrado. ¡Como extraño ese pan caliente, la carne asada, el queso y la chicha de avena!”, escribió el cantautor.

Añade que: “Molestarse por lo que cobramos por el trabajo que hacemos es absurdo. Somos profesionales, vivimos de la música y es nuestra calidad la que permite que nos soliciten y que nos remuneren adecuadamente por esa labor”.

Adicional, el músico comenta que parte de las ganancias del evento anual son donadas a la Fundación Danilo Pérez y, por último, a pesar de la polémica los boleto ya están agotado.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!