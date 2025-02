Rubén Blades: 'No a la quema de banderas de país alguno'

El cantautor panameño Rubén Blades pidió no quemar banderas estadounidenses como señal de protesta por la situación provocada por el presidente Donald Trump.

En los "apuntes desde la esquina" (https://www.rubenblades.com/), del 2 de febrero, Blades aseguró que expresar disgusto con este tipo de acciones no ayudan en nada, ya que la "bandera es un símbolo nacional y cuando se ultraja, se lastima a toda la nación".

"(...) Expresemos nuestro desacuerdo con argumentos, no ofendiendo, ni con violencia. Quemar banderas aliena a los que apoyan a la razón del argumento. No a la quema de banderas de país alguno", se lee en la publicación.

Blades se refirió a este tema tras leer en varios diarios locales que ante la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, un grupo de panameños quemó banderas estadounidenses en señal de protesta.

En la publicación el músico también planteó tres escenarios posibles sobre la reacción de Panamá ante las presiones de Trump.

Primero, considera que no es prudente ignorar la acusación de control chino sobre los puertos del Canal, en su lugar se debe desmentir las amenazas del presidente estadounidense con pruebas y argumentos persuasivos de forma enérgica y constante, además, de procurar " un bloque internacional de países apoyando en salvaguardar la integridad física de los habitantes de Panamá y en soporte a su soberanía territorial".

En un segundo escenario, se plantea la posibilidad de cancelar los contratos con las compañías Hutchinson Ports Holdings, de Hong Kong, y Panama Ports Company (PPC), que operan en los puertos del Pacifico y del Atlántico, respectivamente, para convocar una licitación internacional pública y transparente, donde gane la mejor oferta y garantice los intereses del país.

Por último, también existe la posibilidad de que Panamá rompa relaciones con China. "(...) Nunca estuvo claro por qué el gobierno de Juan Carlos Varela decidió establecer relaciones diplomáticas con China. A pesar de su importancia política y económica, no recuerdo comentarios públicos sobre el tema en Panamá, ni tampoco protestas por parte de los Estados Unidos. Dice el ex presidente Varela que la negociación fue" transparente" y eso no resulta creíble...", comentó Blades.

Asimismo, enfatizó que lo que hoy ocurre en el país, además de las provocaciones y amenazas de Trump, son el resultado de las "cagadas" que produce un sistema partidista clientelista, lleno de políticos opacos y tramposos.

Puede leer los apuntes completos del cantautor en su página web.