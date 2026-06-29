Rubén Blades pide ayuda para los damnificados por los terremotos en Venezuela

El cantautor panameño Rubén Blades expresó este domingo su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras los terremotos que han afectado al país suramericano y exhortó a la comunidad internacional a enviar ayuda a las víctimas de la tragedia.

«Lo primero que hago es decir a la gente de Venezuela que tengan fe, que tengan confianza en que esta prueba va a ser superada», afirmó Blades, en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, quien además expresó su «pésame a todas las personas que han perdido seres queridos en esta tragedia».

El cantante señaló que la situación le recuerda las devastadoras inundaciones ocurridas en 1999 en el estado de La Guaira, donde falleció su amigo Luis Santiago, una de las miles de víctimas de aquel desastre natural.

Blades indicó que desde Panamá se están realizando esfuerzos para recolectar alimentos y otros insumos destinados a los damnificados en Venezuela. Así mismo, reveló que personalmente está canalizando ayuda a través de Cáritas Venezuela.

«Nosotros vamos a publicar la manera de poder enviar donaciones a Cáritas Venezuela, pero a la misma vez exhortamos a todo el mundo a que envíen lo que puedan, como puedan, al grupo que deseen», señaló.