El cantautor Rubén Blades, ganador de 12 premios Grammy y 13 Latin Grammy, está por terminar su nuevo álbum de estudio y el próximo mes se irá de gira por Europa, con presentaciones programadas en Italia, Suiza, Inglaterra, Alemania, Francia y España.

Junto a Roberto Delgado & Orquesta el músico está por culminar la producción y pretende presentarla al público en las próximas semanas. Serán siete canciones originales y el tema "Segunda Mitad del Noveno", tal y como lo presentó en el álbum “Cantares del Subdesarrollo”, grabado en 2003 y lanzado en 2009.

El título del nuevo álbum es el de una canción que forma parte del tracklist del disco mencionado, con lo cual Blades busca subrayar la triste realidad de que temas sobre de los que escribió hace dos décadas siguen vigentes.

“(...) Un par de temas en particular seguramente llamarán la atención por sus letras y la crudeza con que es descrita la realidad que plantean. Uno relata la difícil conversación entre una madre y su hijo pandillero, la otra es sobre la cruda realidad interna de la prisión en la que después termina encerrado el muchacho. La otra canción que escribí comentando sobre abuso sexual, no estará incluida en esta grabación pues existe la posibilidad de ofrecerla a UNICEF para que sea utilizada en una campana internacional denunciando el abuso infantil”, escribió el músico en los "Apuntes desde la Esquina" que publica en su página web.

Respecto a la gira, también con Roberto Delgado y la banda de Panamá, después de Europa, en agosto, visitarán Argentina, Uruguay, Chile y Perú. En septiembre, estarán en el Curaçao North Sea Jazz Festival, y en Estados Unidos, el 30 de septiembre, en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, siendo está la única presentación que tendrá este año en el país norteamericano.

El próximo año será el último período de giras de Blades porque en 2028 planea regresar a Panamá y dedicar el tiempo que le queda en este mundo a asuntos que antes no ha atendido de la mejor manera.

Festival de Jazz de Vitoria

Rubén Blades fue anunciado recientemente como la “superestrella” invitada al Festival de Jazz de Vitoria, que ofrecerá medio centenar de conciertos, la mayoría gratuitos, entre el 13 y 18 de julio.

El plato fuerte del festival llegará el 17 de julio, con la actuación de Blades y la big band liderada por Delgado, donde recordarán clásicos como “Pedro Navaja”, “Decisiones” y “Amor y Control”, entre otros.