Rubén Blades se despide de Cano Estremera con un mensaje profundo

Carlos Enrique Estremera Colón, conocido artísticamente como Cano Estremera, murió a sus 62 años y muchos de sus colegas lo han despedido con emotivos mensajes.

Versión impresa

Tal es el caso del compositor y cantante panameño, Rubén Blades, quien a través de su cuenta de Instagram le dijo adiós con una emotivas palabras.

"Se ha mudado al "otro barrio” mi colega y amigo puertorriqueño, Carlos Enrique "El Cano" Estremera", empieza su largo mensaje el intérprete de "Patria".

Continúa: "Lo vi por primera vez en el entonces recién inaugurado "Centro de Convenciones" en Isla Verde, durante una serie de presentaciones que hice a finales de los 70's en Puerto Rico, con la Orquesta local "La Solución" acompañándome".

"En una de esas fiestas de graduación, después de mi turno, venia Celia Cruz y "El Cano", que era todavía un jovencito, le pidió que lo dejara cantar unos soneos. A Celia le causo gracia la audacia del joven y lo subió a la tarima", cuenta.

"El Cano" se boto y lo que me llamo la atención fue la capacidad para improvisar y el sentido del humor que le daba a sus soneos. Estuve seguro de su éxito y así fue", recuerda.

Rubén Blades dice que lo vio hace meses atrás, cuando se enteré que no estaba a bien de salud.

"Tuve un tiempo libre de la serie que filmo y averigüé a través de un amigo, Faustino Vidro, como conectarme con su esposa, Yamira", indica.

VEA TAMBIÉN: Luisito Comunica donará a varias fundaciones la misma suma de dinero que le estafaron en su viaje a Dubai

"Me fui a Filadelfia, al hospital a verlo, y a darle un abrazo. Estaba como siempre, reído y optimista. No podía caminar pero los dos pensamos que sería cuestión de tiempo para volver a hacerlo. Pasamos un buen rato, me despedí y pensé que la próxima vez lo vería cantando en la tarima que dominó como pocos", reflexiona.

El panameño expresa: "Se fue El Cano Estremera pero nos deja perlas como "La Boda de Ella". Todavía me río cuando lo oigo decir que necesitará "un alcahuete, que le cargue los anillos".