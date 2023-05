Sandra Sandoval advirtió que le quieren destruir su carrera

Sandra Sandoval está un “poco deprimida” luego de que se enteró de que presuntamente artistas de la escena típica y unos políticos están haciendo un complot para destruir su carrera.

¿Quieren ¿destruirla”? La “Gallina fina”, como se le conoce a la tipiquera, junto a Samy Sandoval y su conjunto típico tiene cuatro décadas de trayectoria artística, la cual han construido con talento y muchos sacrificios.

Comentó que cuando arrancaron fue muy difícil, se tuvo que hacer sacrificios y no tuvieron la necesidad de ponerle espías a nadie para poder estar donde están.

“Todo lo hemos logrado solamente con talento y con buena fe, con buena voluntad, poniendo nuestro corazón por encima de todas las cosas”, aseguró la tipiquera.

Sandoval se remitió a las pruebas y mostró la captura de dos historias donde le advierten sobre estas malintenciones , no obstante, se desconoce los nombres de los artistas y políticos presuntamente involucrados.

“(…) Eso me ha cargado todo el día con un dolor en el pecho, con una tristeza muy grande porque cuando nosotros empezamos no necesitamos, no tuvimos necesidad de ponerle espía a nadie, eso se logra con el corazón”, dijo al enterarse del complot.

Pese a esto, Sandoval reiteró que su propósito de vida es ayudar y no a hacer daño, pues las cosas se ganan haciéndolas bien.

Respecto a que hay políticos involucrados, Sandoval expresó que no tiene intenciones en correr por cargos de elección popular: “Eso a mí no me interesa para nada… lo mío es cantar”.

Los seguidores de la tipiquera se hicieron sentir y le dieron su respaldo:

“Si necesitas un abrazo solidario… ¡Aquí está el mío!”, “Usted tranquila y recuerde: Siempre le lanzan piedras al árbol que da frutos, al que no pues ni lo miran” y “Eres un ejemplo para todas nosotras, porque eres auténtica, luchadora y profesional en todo lo que haces. Te mando un fuerte abrazo”.

